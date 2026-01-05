Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

  15:00
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý bulvární deník Bild. Švýcarské orgány zahájily kvůli porušeným bezpečnostním normám trestní stíhání majitelů podniku. Země v pátek celostátně uctí památku zemřelých obětí.
Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce 2015. | foto: X: @TonyTruant01

Majitel baru Jacques Moretti schodiště úmyslně zúžil o polovinu, uvádí německý deník. Důkazem jsou fotografie rekonstrukce z roku 2015, zveřejněné na sociálních sítí, které se budou prošetřovat. Provozovatelé jsou trestně stíhaní.

„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.

Podle prvotního vyšetřování požár vznikl v důsledku jiskřících party fontán, které zapálily pěnovou výplň stropu. Požár se během velmi krátké doby rozšířil. Kromě obětí na životech bylo 116 lidí vážně zraněno. Policie uvedla, že původní bilance 119 zraněných byla nesprávná, neboť se do výčtu dostali tři lidé, jejichž zranění s požárem nesouviselo.

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.

Kriminální minulost

Deník Le Parisien upozornil, že Moretti má za sebou kriminální minulost. Zapletený byl před 30 lety do případů kuplířství a před 20 lety byl uvězněn v Savojsku za podvod, únos a omezování osobní svobody. Podle policejního zdroje je nicméně považován za napraveného a zřejmě nadále nepůsobí v kriminálních kruzích.

V neděli švýcarské úřady identifikovaly zbývajících 16 obětí. Policie sdělila, že mnoho z nich nebylo ještě plnoletých, jedné z obětí bylo jen 14 let. Úřady už dříve identifikovaly 24 mrtvých, mezi nimiž byli Švýcaři, Italové nebo občané Rumunska, Francie, Turecka a jeden člověk s dvojím občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů.

Tragický požár ve Švýcarsku: nejmladším obětem bylo 14 let, polovina byli nezletilí

Podle informací policie byl při požáru zraněn i jeden český občan, sdělila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová. Čeští diplomaté jsou podle ní připraveni poskytnout konzulární pomoc, žádné podrobnosti ale veřejně sdělovat nebudou.

Smuteční den

Švýcarsko s ohledem na konfederační historii nemá tradici státního smutku, jako je tomu například v Česku. Švýcarská média nicméně poukazovala na to, že lidé potřebují možnost, jak společně vyjádřit emoce. Švýcarský prezident Guy Parmelin v rozhovoru s deníkem Blick řekl, že spolková vláda se proto společně s církvemi rozhodla uspořádat celonárodní smuteční den.

V pátek ve 14:00 se v Crans-Montaně uskuteční centrální vzpomínková akce, kterou doprovodí vyzvánění zvonů ve všech švýcarských kostelech. V plánu je zároveň celostátní minuta ticha. „V tomto okamžiku zastavení si budou moci všichni lidé ve Švýcarsku osobně připomenout oběti tragédie,“ řekl Parmelin.

Prezident rovněž uvedl, že ihned po požáru nařídil na pět dní stáhnout na půl žerdi švýcarské vlajky na spolkových budovách. „Kantony a řada soukromých institucí se k tomuto kroku přidaly,“ řekl. Už v neděli se ve středisku Crans-Montana konal smuteční průvod, kterého se zúčastnily stovky lidí.

