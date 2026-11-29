Nový zákon má odstranit současný požadavek, aby zahraniční kupci švýcarského vojenského vybavení měli souhlas Švýcarska předtím, než tento materiál předají dalším zemím. Tato restriktivní politika vyvolala značnou frustraci u spojeneckých států.
Bern například zablokoval Německu možnost předat Ukrajině bránící se ruské agresi švýcarskou munici pro protiletadlové tanky Gepard, přičemž se odvolával na svou politiku neutrality. Podle jejích pravidel nesmí být vojenský materiál švýcarské výroby předán stranám zapojeným do konfliktu – bez ohledu na to, zda jde o agresora, nebo bránící se zemi.
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Švýcarská vláda nový přístup prosazuje i v obavě, že by místní obranný průmysl mohl ztratit konkurenceschopnost, jelikož spojenecké země začaly vybavení nakupovat jinde. Referendum proti této reformě iniciovaly levicové skupiny.
Vzhledem ke zhoršující se geopolitické situaci parlament už zmírnil federální zákon o válečném materiálu, aby usnadnil vývoz do 36 partnerských zemí. Podmínkou je, že tento vývoz nesmí těmto státům v konkrétním konfliktu poskytnout žádnou „vojenskou výhodu“, což je v souladu se švýcarským modelem neutrality.
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Nepřímé dodávky na Ukrajinu budou i nadále podléhat omezením. Pokud Švýcarsko vyhodnotí, že existuje vysoké riziko, že by zbraně vyvezené do jedné z jeho 36 partnerských zemí mohly být následně předány Kyjevu, může vyžadovat prohlášení o zákazu dalšího vývozu.
Švýcarští voliči se naopak postavili proti vůli vlády i parlamentu, když výraznou většinou schválili rozsáhlý zákaz hlučné zábavní pyrotechniky. Podle konečných výsledků, které oznámil Spolkový statistický úřad, pro zákaz hlasovalo 59,8 procenta voličů. To znamená, že do spolkové ústavy bude zakotven celostátní zákaz prodeje a používání hlučné pyrotechniky. Přesné hlukové limity musí teprve stanovit zákonodárce.
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Podnět k referendu dala občanská iniciativa s argumentem, že zábavní pyrotechnika způsobuje stres a paniku u domácích i divokých zvířat. Součástí kampaně byly plakáty, na nichž si psi, kočky a krávy zakrývají uši.
Zákaz se bude vztahovat na soukromé osoby a jeho zavedení je plánováno v průběhu příštích dvou let. Veřejné ohňostroje zůstanou povoleny.
Podobné zákazy již platí v zemích, jako je Irsko; zákaz letos zavedlo také Nizozemsko.