„Dlouho byla Dubaj považována za bezpečnou. Dnes se tento pocit bezpečí začíná zpochybňovat. Lidé prostě chtějí ochránit část svého bohatství,“ říká Thomas Gasser z firmy Brünig Mega Safe, jež komplex s trezory staví. Až bude hotovo, lidé si je budou moci pronajmout na 99 let.
Otevřít by se mělo příští rok. Jeden sejf vyjde nejméně na 1 milion švýcarských franků (téměř 26 milionů korun). „Výhodou je, že se klient stává vlastníkem: má vlastní číslo parcely v katastru nemovitostí a může nemovitost dokonce zatížit hypotékou,“ dodává Gasser, podle nějž už se přihlásilo několik zájemců.
|
Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město
Zhruba dvacítka sejfů s cennostmi světových boháčů bude ukrytá více než sto metrů pod masivními skalami. Podle developerů bude tamní úroveň ochrany srovnatelná s tou, kterou mají ve Švýcarské národní bance. Už před samotným vstupem do komplexu přitom budou bezpečnostní opatření rozsáhlá.
Portál Swissinfo uvádí, že každý bude muset nejprve projet zvláštním checkpointem, vystoupit z auta a projít několika kontrolami. Novináři dostali povolení natočit vjezd do tunelů, samotná trezorová místnost však zůstává tajemstvím. Odolá však jakémukoliv útoku, chlubí se developeři. Počítají s tím, že v sejfech najdou místo cenné obrazy, archivní vína i auta či šperky.
|
Boháči se to dozvědí první. Web předpovídá jadernou katastrofu dle provozu na nebi
V nedaleké vesnici Lungern však stavba komplexu vyvolává smíšené reakce. Zatímco někteří láteří, že se staví „něco pro lidi, kteří už tak mají dost peněz“, jiným se líbí představa, že budou na alpských silnicích potkávat ferrari a další luxusní sporťáky svých nových sousedů, píše Swissinfo s tím, že podzemní sejfy nejsou ve Švýcarsku žádnou novinkou.
Už v minulosti se v ně proměnily třeba prázdné vojenské bunkry. Připravovaný komplex však jde ještě o něco dál, protože cílí na elitu z celého světa.