Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019.
„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta.
Dosud není jasné, proč v baru nebyla provedena pravidelná kontrola. „Je nám to velmi líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že ke kontrolám nedošlo,“ dodal Féraud.
Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna.
Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta.
Obecní rada obce na tiskové konferenci uvedla, že pověří specializovanou externí agenturu, aby zkontrolovala všechny veřejné budovy, a zakáže používání pyrotechniky v interiérech.
Obec dříve vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že je odhodlána podporovat oběti požáru, jejich rodiny a blízké. „Budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, aby se taková tragédie již nikdy neopakovala,“ oznámila obec.