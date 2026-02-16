Ve Švýcarsku vjel vlak do laviny a vykolejil, několik lidí je zraněných

Tamní policie v prohlášeních na X uvedla, že několik lidí se zranilo a že zhruba 30 lidí bylo z místa nehody převezeno do bezpečí.
Švýcarské dráhy (SBB) uvedly, že úsek je přerušen kvůli lavině. Výluka na trati má trvat minimálně do úterního rána.
Ve Švýcarsku panuje špatné počasí, nový sníh a silný vítr v kantonu Valais vytvořily podmínky příhodné pro pád lavin. Úřady varovaly, že mohou být rozsáhlé. V minulých dnech švýcarští záchranáři prováděli řízené odstřely lavin z vrtulníků.
