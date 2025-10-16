Zabiju vás, vypadněte! Rusky mluvící muž ve vlaku vyhrožoval ukrajinské rodině

  15:46
Rusky mluvící muž v pondělí ve vlaku ve Švýcarsku slovně napadl mladou ukrajinskou rodinu s dítětem, které vyhrožoval násilím a smrtí. Incident se odehrál v soupravě směřující z Interlakenu do Spiezu. Podle páru muže vyprovokovala jejich ukrajinština. Napadení vyvolalo pobouření.

„Když uslyšel, že mluvíme ukrajinsky, začal nás urážet,“ řekl portálu 20 Minuten muž. „Křičel na nás, že nás zabije. Byli jsme v šoku, zejména naše roční dítě bylo incidentem velmi otřesené,“ dodal.

Jeho manželka celou událost zaznamenala na mobil a zveřejnila na sociálních sítích. Útočník jí během natáčení vyrazil telefon z rukou. „Poté jsem ho odstrčil a uklidnil se,“ popsal její partner s tím, že na nádraží ve Spiezu rodina i několik svědků incidentu přivolali policii.

Jste Ukrajinky? zeptal se a zbil je. Útoků na cizince z Východu přibývá

Ta potvrdila, že se případem zabývá. Rodina i útočník podle ní vyjádřili úmysl podat trestní oznámení.

Video vyvolalo silnou odezvu na sociálních sítích, kde ho viděl už milion lidí. Lidé v komentářích odsuzují chování útočníka a nabízejí rodině právní pomoc. Někteří uživatelé podle portálu Blick uvedli, že stejného rusky mluvícího muže rovněž potkali a čelili z jeho strany urážkám.

