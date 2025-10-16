„Když uslyšel, že mluvíme ukrajinsky, začal nás urážet,“ řekl portálu 20 Minuten muž. „Křičel na nás, že nás zabije. Byli jsme v šoku, zejména naše roční dítě bylo incidentem velmi otřesené,“ dodal.
Jeho manželka celou událost zaznamenala na mobil a zveřejnila na sociálních sítích. Útočník jí během natáčení vyrazil telefon z rukou. „Poté jsem ho odstrčil a uklidnil se,“ popsal její partner s tím, že na nádraží ve Spiezu rodina i několik svědků incidentu přivolali policii.
Ta potvrdila, že se případem zabývá. Rodina i útočník podle ní vyjádřili úmysl podat trestní oznámení.
Video vyvolalo silnou odezvu na sociálních sítích, kde ho viděl už milion lidí. Lidé v komentářích odsuzují chování útočníka a nabízejí rodině právní pomoc. Někteří uživatelé podle portálu Blick uvedli, že stejného rusky mluvícího muže rovněž potkali a čelili z jeho strany urážkám.