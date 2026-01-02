„Prvním cílem je přiřadit jména všem tělům,“ řekl starosta Crans-Montany Nicolas Feraud. Přiznal, že by to mohlo trvat několik dní. „Jsme si bolestně vědomi toho, že identifikace těl, stejně jako i zraněných může pro rodiny obětí trvat ještě strašně dlouho,“ uvedl předseda státní rady kantonu Valais Mathias Reynard. Podle něj je asi 80 až 100 zraněných v kritickém stavu.
Kvůli rozsáhlým popáleninám obětí musejí experti získávat údaje ze zubů a DNA. Ještě v pátek ráno policie informovala, že identifikace stále probíhá. Rodiny zřídily vlastní instagramovou stránku, na níž zveřejňují fotky svých blízkých s cílem je najít.
Několik očitých svědků tvrdí, že požár vznikl poté, co se do lahví šampaňského vložily prskavky. Francouzská stanice BFM TV zveřejnila snímek hustě namačkaného davu, který drží lahve se zapálenými prskavkami. Údajně se plameny začaly šířit, když barman zvedl servírku na ramena a ona pozvedla právě láhev s prskavkou. Jeden svědek uvedl, že viděl jednu ženu sedět na ramenou jiné ženy, přičemž držela dvě láhve s prskavkami tak vysoko, že se dotýkaly stropu.
Na fotografii je vidět hořící zvuková izolace. Podle bulvárního deníku Blick byl akustický panel zřejmě z levného materiálu, protože dobrá akustická pěna nehoří. Její horší varianty naopak „hoří jako troud“.
Policie bude vyhodnocovat záznamy z mobilních telefonů, které byly zajištěny na místě neštěstí, uvedla generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová.
Není jasné, kolik lidí bylo v okamžiku požáru v baru a zda nebyla překročena jeho maximální kapacita. Podle svědků citovaných stanicí CNN do prostoru vedou velmi úzké schody, na které se vedle sebe vejdou nanejvýš dva lidé.
Zatím je známo první jméno oběti požáru. Italská golfová federace oznámila, že zahynul šestnáctiletý Ital Emanuele Galeppini, který působil v Dubaji. Mladík byl považovaný za slibný talent, v dubnu 2025 vyhrál amatérský turnaj Omega Dubai Creek.
Lyžařské letovisko je populární u mladých lidí. Mnohé rodiny stále pátrají po svých potomcích. Christophe a Laetitia Brodardovi například stále neslyšeli o svém šestnáctiletém synovi. Podle Brodarda je Crans-Montana běžně bezpečné místo, a proto tam teenageři obvykle společně tráví silvestra.
I když se jedná o velmi mezinárodní letovisko, podle stanice BBC se zdá, že zdejší komunita je velmi úzce propojená. Místní obyvatelé obvykle uvádějí, že znají někoho, kdo zná někoho, kdo byl té noci v baru. Jedna žena uvedla, že její dva přátelé zemřeli v nemocnici.
|
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
„Je to katastrofa,“ řekl jeden hoteliér z nedalekého Saas-Fee. „Jsou to rodinné podniky a všichni se navzájem znají. Jsme zdrceni tím, co se v Crans-Montaně stalo.“
Většina návštěvníků, více než 60 procent, je ze Švýcarska. Středisko je ale oblíbené i mezi Francouzi, Brity či dalšími národnostmi. Pohřešuje se několik Francouzů a Italů.
Švýcarské nemocnice byly okamžitě zaplněny zraněnými, některé převzala zdravotnická zařízení v jiných státech. Francouzský fotbalový klub FC Metz (Méty) oznámil, že jeho devatenáctiletý hráč Tahirys Dos Santos utrpěl těžké popáleniny a nyní je léčen v Německu. Francouzské nemocnice převzaly už tři pacienty, přijmou dalších osm.
Bruno Huggler, vedoucí odboru cestovního ruchu v Crans-Montaně, podotýká, že v oblasti nyní existují dva světy. Na jedné straně jsou truchlící. Na druhé pak lidé, kteří pokračují ve své dovolené. Úřady se snaží najít způsob, jakým vytvořit uctivou atmosféru pro příbuzné a přátelé obětí a zároveň umožnit návštěvníkům užívat si aktivit, kvůli kterým na místo dorazili.
Portál deníku The Times podotýká, že velká část švýcarských hoteliérů v Alpách je závislá na turistické sezóně trvající od prosince do dubna. To některé může vést k tomu, že nedbají na některé předpisy jako maximální počet návštěvníků. Podle portálu se dá očekávat, že letoviska, zvláště ty velké jako Verbier, Zermatt a Sv. Mořic se se budou snažit dodržovat pravidla a zabránit přeplněnosti.
|
Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných
Třicetiletý Laurent studoval na zdejší škole. Deníku Blick řekl, že už v době jeho studií byla zdejší protipožární bezpečnostní opatření nedostatečná. „Jsem překvapen, že trvalo tak dlouho, než se něco stalo,“ uvedl. Mnozí studenti školy, již navštěvoval, jsou mezi zraněnými.
Jeden nejmenovaný majitel zdejší kavárny řekl portálu The Telegraph, že mnoho podnikatelů v této oblasti „zcela ignoruje“ předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti. „Je to šílené. Lidé si dělají, co chtějí. Taková tragédie by se v dnešní době neměla stávat. Utratím tisíce za zdraví a bezpečnost. Mnoho lidí to nedělá. Dělají, co chtějí. Nemají varovné cedule pro rozbité sklo. Nedodržují požární předpisy.“
Crans-Montana
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Bar provozuje francouzský pár Jacques a Jessica Morettiovi. Ani jeden z nich se k katastrofě zatím veřejně nevyjádřil. Morettiovová sama údajně utrpěla popáleniny na paži a je v šoku. Dvojice smazala po tragédii sociální sítě střediska.
Vyšetřovatelé oficiálně vyloučili terorismus i žhářství, hovoří o nehodě.