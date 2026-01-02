Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Autor:
  11:47aktualizováno  12:00
Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady připouštějí, že proces identifikace může trvat dny i týdny. Je známo jméno první oběti, jde o mladého golfistu. Příčina požáru není stále jasná, mluví se o možném porušování bezpečnostních opatření.

„Prvním cílem je přiřadit jména všem tělům,“ řekl starosta Crans-Montany Nicolas Feraud. Přiznal, že by to mohlo trvat několik dní. „Jsme si bolestně vědomi toho, že identifikace těl, stejně jako i zraněných může pro rodiny obětí trvat ještě strašně dlouho,“ uvedl předseda státní rady kantonu Valais Mathias Reynard. Podle něj je asi 80 až 100 zraněných v kritickém stavu.

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2. ledna 2026)
Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2. ledna 2026)
Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2. ledna 2026)
Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (2. ledna 2026)
30 fotografií

Kvůli rozsáhlým popáleninám obětí musejí experti získávat údaje ze zubů a DNA. Ještě v pátek ráno policie informovala, že identifikace stále probíhá. Rodiny zřídily vlastní instagramovou stránku, na níž zveřejňují fotky svých blízkých s cílem je najít.

Několik očitých svědků tvrdí, že požár vznikl poté, co se do lahví šampaňského vložily prskavky. Francouzská stanice BFM TV zveřejnila snímek hustě namačkaného davu, který drží lahve se zapálenými prskavkami. Údajně se plameny začaly šířit, když barman zvedl servírku na ramena a ona pozvedla právě láhev s prskavkou. Jeden svědek uvedl, že viděl jednu ženu sedět na ramenou jiné ženy, přičemž držela dvě láhve s prskavkami tak vysoko, že se dotýkaly stropu.

Na fotografii je vidět hořící zvuková izolace. Podle bulvárního deníku Blick byl akustický panel zřejmě z levného materiálu, protože dobrá akustická pěna nehoří. Její horší varianty naopak „hoří jako troud“.

Policie bude vyhodnocovat záznamy z mobilních telefonů, které byly zajištěny na místě neštěstí, uvedla generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová.

Není jasné, kolik lidí bylo v okamžiku požáru v baru a zda nebyla překročena jeho maximální kapacita. Podle svědků citovaných stanicí CNN do prostoru vedou velmi úzké schody, na které se vedle sebe vejdou nanejvýš dva lidé.

Zatím je známo první jméno oběti požáru. Italská golfová federace oznámila, že zahynul šestnáctiletý Ital Emanuele Galeppini, který působil v Dubaji. Mladík byl považovaný za slibný talent, v dubnu 2025 vyhrál amatérský turnaj Omega Dubai Creek.

Lyžařské letovisko je populární u mladých lidí. Mnohé rodiny stále pátrají po svých potomcích. Christophe a Laetitia Brodardovi například stále neslyšeli o svém šestnáctiletém synovi. Podle Brodarda je Crans-Montana běžně bezpečné místo, a proto tam teenageři obvykle společně tráví silvestra.

I když se jedná o velmi mezinárodní letovisko, podle stanice BBC se zdá, že zdejší komunita je velmi úzce propojená. Místní obyvatelé obvykle uvádějí, že znají někoho, kdo zná někoho, kdo byl té noci v baru. Jedna žena uvedla, že její dva přátelé zemřeli v nemocnici.

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

„Je to katastrofa,“ řekl jeden hoteliér z nedalekého Saas-Fee. „Jsou to rodinné podniky a všichni se navzájem znají. Jsme zdrceni tím, co se v Crans-Montaně stalo.“

Většina návštěvníků, více než 60 procent, je ze Švýcarska. Středisko je ale oblíbené i mezi Francouzi, Brity či dalšími národnostmi. Pohřešuje se několik Francouzů a Italů.

Švýcarské nemocnice byly okamžitě zaplněny zraněnými, některé převzala zdravotnická zařízení v jiných státech. Francouzský fotbalový klub FC Metz (Méty) oznámil, že jeho devatenáctiletý hráč Tahirys Dos Santos utrpěl těžké popáleniny a nyní je léčen v Německu. Francouzské nemocnice převzaly už tři pacienty, přijmou dalších osm.

Bruno Huggler, vedoucí odboru cestovního ruchu v Crans-Montaně, podotýká, že v oblasti nyní existují dva světy. Na jedné straně jsou truchlící. Na druhé pak lidé, kteří pokračují ve své dovolené. Úřady se snaží najít způsob, jakým vytvořit uctivou atmosféru pro příbuzné a přátelé obětí a zároveň umožnit návštěvníkům užívat si aktivit, kvůli kterým na místo dorazili.

Portál deníku The Times podotýká, že velká část švýcarských hoteliérů v Alpách je závislá na turistické sezóně trvající od prosince do dubna. To některé může vést k tomu, že nedbají na některé předpisy jako maximální počet návštěvníků. Podle portálu se dá očekávat, že letoviska, zvláště ty velké jako Verbier, Zermatt a Sv. Mořic se se budou snažit dodržovat pravidla a zabránit přeplněnosti.

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

Třicetiletý Laurent studoval na zdejší škole. Deníku Blick řekl, že už v době jeho studií byla zdejší protipožární bezpečnostní opatření nedostatečná. „Jsem překvapen, že trvalo tak dlouho, než se něco stalo,“ uvedl. Mnozí studenti školy, již navštěvoval, jsou mezi zraněnými.

Jeden nejmenovaný majitel zdejší kavárny řekl portálu The Telegraph, že mnoho podnikatelů v této oblasti „zcela ignoruje“ předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti. „Je to šílené. Lidé si dělají, co chtějí. Taková tragédie by se v dnešní době neměla stávat. Utratím tisíce za zdraví a bezpečnost. Mnoho lidí to nedělá. Dělají, co chtějí. Nemají varovné cedule pro rozbité sklo. Nedodržují požární předpisy.“

Crans-Montana

Crans-Montana

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Bar provozuje francouzský pár Jacques a Jessica Morettiovi. Ani jeden z nich se k katastrofě zatím veřejně nevyjádřil. Morettiovová sama údajně utrpěla popáleniny na paži a je v šoku. Dvojice smazala po tragédii sociální sítě střediska.

Vyšetřovatelé oficiálně vyloučili terorismus i žhářství, hovoří o nehodě.

Vstoupit do diskuse (91 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Podle dosavadních zjištění se s...

2. ledna 2026  8:47,  aktualizováno  12:41

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno 

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu,...

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:43

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla...

2. ledna 2026  11:36

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

2. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:26

Zloději vykradli zámek, kde odpočíval TGM. Ukradli jeho bustu i starý gramofon

První letní sídlo prezidenta Masaryka, zámek Hluboš na Příbramsku.

Do zámku Hluboš na Příbramsku se o silvestrovské noci vloupali zloději. Pachatelé při násilnému vniknutí do objektu, který sloužil jako rekreační sídlo československého prezidenta Tomáše Garrigua...

2. ledna 2026  11:24

Meteorologové varují před silným větrem. Hrozí i sněhové jazyky a na horách závěje

Ilustrační snímek

Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), varuje před silným větrem zejména ve Středočeském a Jihočeském kraji, na Ústecku a na Vysočině. Ve vyšších polohách se budou tvořit i...

2. ledna 2026  11:12

Turek by měl dostat šanci, a když udělá ostudu, ve vládě nebude, řekl Babiš

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek by měl podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše dostat šanci. „Avšak v momentě, když bude ministrem a udělá nějakou pitomost nebo bude dělat...

2. ledna 2026  11:04

Česká televize reorganizuje výrobu pořadů, nově vzniká šest žánrových center

ilustrační snímek

České televize od Nového roku změnila systém vzniku nových pořadů. Generální ředitel veřejnoprávní televize Hynek Chudárek tím hodlá zjednodušit a zefektivnit dosavadní způsob tvorby pořadů a přitom...

2. ledna 2026

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, čeká se další sníh

Zasněžené okolí Boudy pod Sněžkou (2.ledna 2026)

Horská služba v Krkonoších vyhlásila poprvé v letošní zimní sezoně první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejmírnější riziko a podmínky pro horské túry jsou všeobecně bezpečné, přesto se mohou v...

2. ledna 2026  10:59

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

O syna ve vigilním kómatu se otec staral 18 let. O Vánocích David zemřel

Miloš Svoboda se stará o svého patnáctiletého syna Davida, který je od tří let...

Před osmnácti lety se tříletý David téměř utopil, od té doby byl v takzvaném vigilním kómatu. Fungovaly mu pouze základní životní funkce. O Davida se každý den staral jeho otec Miloš Svoboda. Ten...

2. ledna 2026  10:58

Havárie uvěznila řidičku v autě, pomoc duchapřítomně zařídila malá spolujezdkyně

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 kolem 17.00 sjelo u obce Bílov na Novojičínsku v...

Zaklíněnou a zraněnou řidičku museli z havarovaného auta vyprostit hasiči na Novojičínsku. Přivolat pomoc se podařilo dítěti, které z auta vylezlo a zářícím mobilem zastavilo projíždějící auto.

2. ledna 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.