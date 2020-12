Lyžařská střediska ve Švýcarsku fungují. Německo a Francie jsou proti

Stojím kousek pod vrcholem hory Bettmerhorn na horní stanici lanovky ve švýcarském zimním areálu Aletsch Arena, pode mnou hučí kabinová lanovka, kolem proudí lyžaři, někteří vstupují do placaté panoramatické restaurace připomínající UFO, další nasazují lyže a spouštějí se do údolí. Tady ani jinde ve Švýcarsku se podle zpráv světových médií už dávno nemělo lyžovat. Ale lyžuje. Říci, že tu panuje přetlak, by bylo asi přehnané, ale málo lidí tu taky není.