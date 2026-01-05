Tragický požár ve Švýcarsku: nejmladším obětem bylo 14 let, polovina byli nezletilí

Nejmladší obětí byli čtrnáctiletá dívka ze Švýcarska a stejně starý chlapec z Francie. Nejstarším byl 39letý muž. Téměř polovina obětí byli nezletilí. Dalších 119 převážně mladých lidí bylo zraněno, většina z nich vážně. Někteří stále bojují s popáleninami. České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.
Mezi oběťmi je podle Blicku 22 Švýcarů, osm Francouzů, šest Italů, jeden Belgičan, Portugalec, Rumun a Turek.
Švýcarské úřady nadále zdůrazňují, že identifikace obětí je naprostou prioritou.
Švýcarské úřady znají totožnost všech obětí požáru v Crans-Montaně
Policie už zahájila stíhání dvou provozovatelů baru Le Constellation, kde se tragédie na Nový rok odehrála.
„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.
Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.