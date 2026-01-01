Mrtví po výbuchu ve švýcarském středisku. Na místě jsou vrtulníky a sanitky

  7:07
Výbuch ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana zabil několik lidí. Ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár, na místě zasahují nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Podle dostupných informací se exploze ozvala v jednom z místních barů, uvedla na svém webu stanice Rhône FM.

Podrobnosti připravujeme...

