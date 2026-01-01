Mrtví po výbuchu ve švýcarském středisku. Na místě jsou vrtulníky a sanitky

Podle dostupných informací se exploze ozvala v jednom z místních barů, uvedla na svém webu stanice Rhône FM.
Podrobnosti připravujeme...
Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...
Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...
Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...
Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...
Prezident Petr Pavel dnes přednese hodinu po poledni novoroční projev, který bude třetí v jeho funkci. Vrátil se k tradici projevů hlavy státu v první den roku. Vystoupení prezidenta Pavla nabídne od...
Každý rok přináší nové lidské – a občas i zvířecí – výkony, které posouvají hranice možného i představitelného. Guinnessova kniha rekordů ani v roce 2025 nezklamala. Přinášíme výběr pěti...
Oslavy příchodu nového roku se v metropoli neobešly bez zábavní pyrotechniky, přestože je její používání v památkových oblastech města po celý rok zakázáno. Ohňostroje i dělobuchy létaly jak na...
Svět slaví příchod nového roku 2026. Po velkolepých oslavách v Asii došla na řadu Evropa. Bujaré oslavy spojené s bohatou ohňostrojovou show přešly postupně od východních časových pásem přes...
Česko vstoupilo do nového roku 2026. Na pořádek ve městech dohlížejí tisíce policistů, zaměřili se mimo jiné na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky. Centrum oslav je tradičně v hlavním...
Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....
Za válečného Slovenského státu poslali fašisté na smrt až 58 tisíc slovenských Židů. Nepřáteli byli i Češi, Romové či Maďaři. S Hitlerem ovšem nekolaborovala jen vláda. Na holokaustu se ochotně...
Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...
V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...
Prezident USA Donald Trump ve středu oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Uvedl však, že se tyto síly vrátí, pokud zločinnost znovu prudce vzroste. Nasazení příslušníků...
Na většině území Čech ve středu sněžilo, místy i intenzivně. Zesílil vítr a lokálně se tvořily sněhové jazyky. Počasí místy komplikovalo dopravu.
Německý kancléř Friedrich Merz v novoročním projevu zdůraznil, že Evropa musí v roce 2026 silněji prosazovat své zájmy, aby si zajistila prosperitu a mír. Proslov měl rovněž francouzský prezident...