Švýcaři zadrželi majitele vyhořelého baru. Oběti tragédie přijel uctít i Macron

  16:30aktualizováno  17:29
Švýcarská policie v pátek zadržela jednoho z majitelů baru Le Constellation, který vyhořel při oslavách Nového roku v lyžařském středisku Crans-Montana. Oběti novoroční tragédie uctila minutou ticha celá země. Na žádost švýcarské vlády a představitelů církve se po minutě ticha v celé zemi rozezněly na pět minut kostelní zvony. Hlavní pietní akce se konala ve městě Martigny na jihozápadě Švýcarska, necelou hodinu cesty od Crans-Montany.

Švýcarská policie v pátek poprvé vyslechla francouzský pár, který bar vlastní. Manželé Jacques a Jessica Morettiovi čelí podezření ze zabití z nedbalosti. Jacques Moretti byl podle švýcarských médií zadržen policií ve městě Sion kvůli riziku útěku ze země.

Manželé Jacques a Jessica Morettiovi – majitelé vyhořelého baru ve švýcarské Crans-Montaně (9. ledna 2026)
Uctění památky zemřelých z vyhořelého baru ve švýcarské Crans-Montaně. (9. ledna 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na vzpomínkovém obřadě za oběti smrtelného požáru v baru „Le Constellation“ v Crans-Montaně. (9. ledna 2026)
Uctění památky zemřelých z vyhořelého baru ve švýcarské Crans-Montaně. (9. ledna 2026)
Druhého ledna, den po neštěstí, řekl Jacques Moretti v rozhovoru pro místní média, že podnik prošel za posledních deset let třemi kontrolami a vždy bylo vše v souladu s předpisy. V úterý však starosta Crans-Montany Nicolas Féraud novinářům řekl, že v baru Le Constellation nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Poslední se uskutečnila v roce 2019.

Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč

Do Martigny v pátek přijeli kromě tisíců lidí i vysocí představitelé evropských států, odkud pocházejí oběti či zranění. Dostavili se například francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho italský protějšek Sergio Mattarella. Před přítomnými pronesl projev švýcarský prezident Guy Parmelin, podle kterého je po tragickém požáru celé Švýcarsko zdrcené.

„Ctíme památku těch, kteří byli ztraceni, a stojíme po boku těch, kteří nyní čelí dlouhé cestě k uzdravení,“ řekl Parmelin. Zdůraznil, že Švýcarsko musí tragédii prošetřit a bez prodlení vyvodit důsledky. „To je morální odpovědnost i povinnost státu,“ dodal.

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Průběh dnešního vzpomínkového ceremoniálu byl v Crans-Montaně vysílán na obrazovkách. V lyžařském středisku se sešlo několik stovek lidí, kteří akci sledovali.

„Jsem člověk, který si rád užívá. Přimělo mě to se nad sebou zamyslet. Říkal jsem si, že jsem na tom večírku mohl být já,“ řekl agentuře AFP 30letý Azeddine Mekrabech. Ten přijel uctít památku obětí až z francouzského Lyonu se 40 bílými růžemi, jednou pro každou oběť tragédie.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav na Nový rok kolem 01:30. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti. Mezi 116 zraněnými je i Češka.

