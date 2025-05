„Vypadalo to jako na Měsíci.“ V zavaleném údolí přišli o všechno, hrozí exodus

Kvůli sesuvu půdy muselo do pátečního rána své domovy opustit 365 lidí. Katastrofická událost mohla způsobit škody ve výši několika stovek milionů franků (miliardy korun), předpokládá Švýcarská asociace pojišťoven SVV, podle níž je však na přesný odhad škod ještě příliš brzo.

Někteří obyvatelé se snaží uspořádat sbírky. „Dobrý den, jsem Chrissie, obyvatelka obce Blatten v Lötschentalu. Včera byl náš dům zničen nepředstavitelným sesuvem půdy,“ napsala jedna z nich. „Obyvatelé Blattenu přišli o své domovy, majetek i živobytí. Nevíme, jak budou pokračovat dál. To, co se stalo, se stále zdá být neskutečné a nepochopitelné. Sledovat záběry v médiích je srdcervoucí.“

Žena popisuje, že úřady jí zavolaly v pondělí ráno, aby se okamžitě sbalila a odešla na evakuační místo. Vzala s sebou jen psa a batoh pro kameru. Neměla u sebe prakticky nic jiného. Jako fotografka na volné noze nyní nemůže pracovat, protože svůj počítač, notebooky či externí harddisky musela nechat v domě, který v ten den naposledy viděla nepoškozený.

„Díky rychlé reakci záchranných služeb jsme v bezpečí,“ dodává. „Vybrané prostředky rozdělím mezi obyvatele v nouzi a část použijeme i pro sebe.“

Bývalý starosta Blattenu Lukas Kalbermatten, který při katastrofě přišel o svůj hotel, vyzývá lidi, aby se načas vzdali svých rekreačních domů v údolí a nechali tam bydlet ty obyvatele, kteří ztratili svá obydlí.

„Pokud někdo řekne, že se na dva roky vzdá svého rekreačního domu, aby se do něj mohla nastěhovat mladá rodina, byl by to silný signál,“ myslí si Kalbermatten. Varuje, že hrozí odchod lidí z dalších obcí v údolí, a je proto nutné jí co nejdříve dodat zdání normálnosti.

„Ztratili jsme vesnici, ale ne srdce,“ prohlásil jeho nástupce Matthias Bellwald.

Šok vyjadřují i další obce

Destrukce postihla i blízkou vesnici Ried. „V pár sekundách byl celý dům zničený,“ řekl Daniel Ritler. Nemohl jej ani najít. „Vypadalo to jako na Měsíci,“ popsal poničenou krajinu.

„Jsme bezmocní,“ dodal Ritler, který měl ve vesnici dům. Uvádí, že spousta lidí jim pomohla. Žádá politiky a Švýcarsko, aby učinili víc.

„Nemůžu ani popsat své emoce. Nedovedu si představit budoucnost údolí. Ale nějak to půjde dál,“ uvedl Adrian Rieder z preventivně evakuované obce Willer.

„Docela příznivý scénář“

Úřady zatím neočekávají žádné další evakuace. Varovaly nicméně obyvatele obcí Gampel a Steg ležících níže v údolí, ať jsou raději připraveni z oblasti rychle odejít.

Záchranné složky celou situaci monitorují. Nevylučují, že se může zhoršit. Rozsáhlý sesuv zahradil tok řeky Lonza. Pokud by došlo k zhroucení hráze, uvolněná povodňová vlna by následně s unášenou sutí ohrozila obce dále po proudu.

Aktuální dronové snímky nicméně ukazují, že nahromaděná voda odtéká skrze 2,5 kilometru dlouhé masy trosek a odtéká pryč. Geolog Raphaël Mayoraz podotýká, že čím více vody si najde cestu skrz trosky, tím menší je riziko náhlé povodně. Nazývá to „docela příznivým scénářem“.