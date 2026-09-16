Švédské volby vyhrála středolevá opozice, vládní blok většinu nezíská, tvrdí prognóza

SVT připouští, že proces sčítání hlasů by mohl být oficiálně dokončen až ve čtvrtek. Dosud se sčítají hlasy odevzdané předem, které dorazily se zpožděním, a hlasy ze zahraničí. Také hlasy z několika měst, včetně velkých center, jako jsou Stockholm, Göteborg a Malmö, zatím nebyly sečteny, uvedla SVT. Obyvatelé velkých měst přitom mají obecně tendenci volit levicově orientované strany.
Volební prognóza SVT s pravděpodobností nejméně 99,9 procenta odhaduje, že opoziční strany získají většinu, a tím ve volbách zvítězí.
Vzhledem k mimořádně těsnému hlasování dosud nebylo možné vyhlásit vítěze voleb. Poměr sil mezi opozicí a vládním blokem do dnešního večera kolísal mezi stavy 176 parlamentních křesel ku 173 a 175 ku 174.
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Těsný souboj o parlament ve Švédsku. Nacionalističtí Švédští demokraté oslabili
Švédské volby jsou soubojem mezi blokem v čele s konzervativním premiérem Ulfem Kristerssonem a levicovým blokem vedeným sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou.
Parlament jmenuje nového premiéra, který bude pověřen vyjednáváním o sestavení vlády, nejdříve 29. září.
Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní a po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.
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14. září 2026