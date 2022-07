Nechceme být tváří války. „Ruský svět“ je Burjatům cizí. Bojovat za něj nechtějí

„Putinův režim tehdy vydával mladé Burjaty na Donbasu za doněcké horníky, kteří tu ‚bojují s ukrajinskou juntou‘. Po propuknutí plnohodnotné války vhodili do první linie fronty opět Burjaty – a v souvislosti s masakry v Buči je využili i v jedné linii propagandy s tím, že Slované by se přeci takhle nemohli chovat, ačkoliv vše nasvědčuje tomu, že to bylo právě naopak,“ říká.

Putin podle Garmažopovové staví proti sobě národy, které mají ve skutečnosti mnoho společného: utěsňuje je ruský imperialismus a xenofobie, kterou nejen Burjati, ale i další představitelé národnostních menšin zažívají uvnitř Ruska léta. Její fond nyní radí vojákům, kteří chtějí frontu opustit.