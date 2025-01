Samoživitelka, nebo pár. Mateřská má být stejně dlouhá, míní španělský soud

Žena pracující na částečný úvazek porodila dceru v Murcii na jihovýchodě Španělska v lednu 2022. Žádala o dodatečnou mateřskou dovolenou s tím, že její dcera má nárok na stejné množství rodičovské péče jako jakýkoliv jiný novorozenec. Když úřady a soudy její žádost zamítly, odvolala se k oblastnímu vrchnímu soudu.

Ten minulý týden rozhodl v její prospěch a uvedl, že její mateřská dovolená včetně podpory by měla trvat celkem 32 týdnů – 16 týdnů, které náleží jí, plus dalších 16, na které by měl nárok její partner, pokud by ho měla.

Soud v Murcii odkázal na verdikt ústavního soudu z listopadu loňského roku, který rozhodl, že děti narozené do neúplné rodiny by neměly být diskriminovány či by s nimi nemělo být zacházeno jinak než s těmi, které mají oba rodiče.

„Je zřejmé, že trvání a intenzita potřeby pečovat o novorozence jsou stejné nezávisle na typu rodiny, do které se dítě narodilo,“ konstatoval vrchní soud v Murcii. Serveru El País žena řekla, že jí bylo ctí bojovat za práva dcery a prokázat, že „děti z neúplných rodin jsou stejné jako ostatní“.

Její advokát Miguel Ángel Fructuoso uvedl, že ještě není jasné, jak soud své rozhodnutí naplní, když žena dítě porodila už před třemi lety. Španělskému deníku řekl, že by žena za dovolenou, kterou jí stát nepřiznal, mohla obdržet kompenzaci.

Žena ale dodala, že nikdy nedostane zpět všechny týdny, o které ona a její dcera přišly. „Jsem ráda, že soud uznal její práva, ale je opravdu smutné, že je neměla, když na tom záleželo,“ řekla.