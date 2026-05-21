Svlékání, lámání žeber. Aktivisté si stěžují na Izraelce, ženy mluví o sexuálním násilí

Autor: ,
  10:25
Aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy a kterou tento týden Izrael zastavil v mezinárodních vodách, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená členy izraelských bezpečnostních složek. Násilí ze strany izraelských vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se dnes vrátili domů.

I další aktivisté by měli být z Izraele deportováni, své občany by mělo dnes dostat domů přes Turecko například také Španělsko.

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. (18. května 2026)
Organizace Adalah, která poskytuje právní pomoc účastníkům flotily, uvedla, že nejméně tři zadržení aktivisté byli krátce hospitalizováni a že u desítek aktivistů je podezření na zlomeniny žeber. Svědci uvádějí časté používání taserů izraelskými vojáky a zranění gumovými projektily při zatýkání na moři.

Izraelská armáda zastavila flotilu s humanitární pomocí v pondělí a v úterý v mezinárodních vodách a zadržela přitom na 430 osob ze čtyř desítek zemí. Mnohé z těchto zemí to odsoudily.

Izraelská vláda tvrdí, že musela zabránit porušení námořní blokády Pásma Gazy, které Izrael zavedl už v roce 2007 ve snaze zabránit vyzbrojování palestinských skupin na tomto území, zejména teroristického hnutí Hamás.

„Svlékli mě, odhodili brýle a zůstal jsem jen v plavkách. Bili nás a kopali do nás. Slyšel jsem také křik ostatních, někomu určitě zlomili žebra,“ popsal podle italských médií své zadržení novinář Alessandro Mantovani, korespondent novin Il Fatto. Také italský poslanec Dario Carotenuto uvedl, že byl při zatýkání udeřen pěstí do oka a že některé aktivistky si stěžovaly na sexuální násilí.

Zacházení s aktivisty s flotily odsoudila ve středu řada zemí, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie či Řecko; Itálie či Polsko si kvůli tomu předvolaly izraelské diplomaty.

Za nepřijatelné či nelidské označily chování izraelského krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, který ve středu na sociální síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek zadržených aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama. Ben Gvir kolem nich nich s úsměvem mával izraelskou vlajkou a k videu na síti X připsal: „Takhle vítáme podporovatele terorismu.“ Na videu je též vidět, jak maskovaní policisté sráží jednu aktivistku na kolena.

Ben Gvirovo chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který nicméně uvedl, že Izrael má právo zastavit „provokativní flotily podporovatelů Hamásu“. „Způsob, jakým se ministr Ben Gvir k aktivistům z flotily choval, ale není v souladu s izraelskými hodnotami. Nařídil jsem příslušným úřadům, aby provokatéry (z flotily) co nejdříve deportovaly,“ napsal ve středu Netanjahu.

Chování Ben Gvira kritizoval i izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, který mu vytkl, že poškozuje obraz Izraele. Ben Gvir na to reagoval slovním útokem vůči Saarovi. „Ve vládě jsou tací, kteří stále nepřišli na to, jak se chovat k podporovatelům terorismu,“ napsal.

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani ve středu večer oznámil, že italští aktivisté by měli být deportování z Izraele přes Řecko či Turecko. Šéf španělské diplomacie José Manuel Albares uvedl, že 44 zadržených Španělů odletí odpoledne z Izraele do Turecka a pak do Španělska.

Flotila pěti desítek plavidel vyplula minulý týden z tureckého přístavu Marmaris. Izraelská armáda překazila už několik podobných akcí, při nichž se aktivisté snažili proplout s humanitární pomocí do Gazy. Naposledy 30. dubna zatkla na několika desítkách lodí u řeckého ostrova Kréta na 175 aktivistů z různých zemí, které následně vyhostila, poslední dva až 10. května.

