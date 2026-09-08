VIDEO: Jste klauni. Ukrajinský generál se vysmál Putinovi z „dobytého“ kláštera

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Chci se obrátit na ruské vojenské a vojensko-politické vedení. Jak vidíte, žádní ruští vojáci tu nejsou. Sundejte si ty své klaunské nosy a barevné paruky. Vypadáte jako hlupáci,“ vzkázal do Kremlu zakladatel pluku Azov a velitel 3. armádního sboru Bileckyj.
Svjatohirsk na videu označuje za týlovou zónu své jednotky. Za ním jsou vidět bílé zdi pravoslavného kláštera vybudovaného v křídových skalách na břehu řeky Severní Doněc nebo monumentální pomník revolucionáře Arťoma. „Svjatohirsk je v principu pěkné místo. No, je lepší mít neprůstřelnou vestu, ale bez problémů se tu můžete procházet,“ tvrdí Bileckyj.
Je v tom trochu kozáckého furianství, protože kdysi čtyřtisícové městečko leží jen deset kilometrů od ruských pozic a každý den sem dolétávají drony. Pět set let starý klášter je prázdný a těžce poničený. Jeho představený, metropolita Arsenij, byl před rokem zatčen pro podezření z popírání ruských válečných zločinů a ospravedlňování agrese.
Putin oznámil dobytí Svjatohirsku a třinácti dalších obcí minulý týden při návštěvě Kyrgyzstánu. Ukrajinská armáda to označila za nesmysl. „Naprostá fikce. Vypadá to, že měli ke konci léta deadline, tak se snaží všechno nahlásit,“ uvedl tiskový mluvčí ukrajinských ozbrojených složek Viktor Tregubov.
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Podle ruských vojenských expertů falešné hlášení o dobytí Svjatohirsku vzniklo na základě dvou zmanipulovaných videí. „Problém s AI podvrhy se řeší stejně jako další lživá hlášení. Autory je třeba potrestat. Praxe totiž ukazuje, že v opačném případě bude případů lakování reality na růžovo jen přibývat. A to by mohlo mít důsledky strategického charakteru,“ píše telegramový kanál Rybar.