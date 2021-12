Očkování v Africe musí zrychlit, nabádá WHO. Druhou dávku má zlomek populace

Cíl 70procentní proočkovanosti již splnilo mnoho bohatých států. Hrozí ale, že na černém kontinentu, kde žije 1,3 miliardy lidí, se ho nepodaří dosáhnout ani do poloviny roku 2024.

V Africe však zatím dvě dávky očkování dostalo méně než osm procent populace. Ve dvaceti z 54 afrických zemí je proti covidu plně naočkováno alespoň deset procent obyvatel. V deseti zemích jsou plně naočkovaná méně než dvě procenta obyvatel.

Šéfka africké sekce WHO Matshidiso Moetiová se ohradila proti obvinění, že některé africké země nechávají kvůli špatné infrastruktuře a nezájmu o vakcíny dávky očkování projít.

Africký kontinent obdržel přibližně 434 milionů dávek vakcíny. Ve dvaceti afrických zemích zatím muselo být kvůli expiraci znehodnoceno asi 910 tisíc dávek, což podle Moetiové představuje méně než třetinu jednoho procenta všech dávek, které Afrika dostala.

Omikron se šíří rychleji

Varování přichází v době, kdy se šíří nová varianta koronaviru omikron, která může být podle odborníků nakažlivější než dosud dominantní delta. Její nález oznámila ke konci listopadu měsíce jako první Jihoafrická republika. Některé země kvůli omikronu urychlily podávání třetí posilující dávky vakcíny proti covidu.

„Považovat omikron za variantu koronaviru, která způsobuje mírný průběh covidu-19, by byla chyba,“ řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chybou. Sám varoval před takovým přístupem, protože by mohl vést k zahlcení zdravotnických systémů. Dostupná data naznačují, že vakcíny po nákaze variantou omikron poskytují o něco menší ochranu před závažným průběhem covidu-19 a před úmrtím na toto onemocnění.

Šéf WHO upozornil, že omikron se šíří rychleji než kterákoliv předchozí varianta a do současnosti jeho výskyt ohlásilo 77 zemí. „I když se třeba ukáže, že omikron způsobuje méně závažné onemocnění, obrovské počty případů mohou znovu ochromit zdravotnictví v těch zemích, které nejsou připravené,“ řekl. Zástupce WHO pro krizové situace Mike Ryan doplnil, že „je před námi ještě řada týdnů, než tato vlna dosáhne vrcholu“.

V samotné Africe za poslední týden počet lidí nakažených koronavirem vzrostl o 83 procent, uvedla agentura DPA s odvoláním na statistiky WHO. Hlášeno je 196 000 nových případů.

„Zatímco v JAR případů přibývá tak rychle jako nikdy předtím, panuje mírný optimismus, že nová vlna si vyžádá méně úmrtí i pacientů s těžkým průběhem covidu-19,“ řekla Matshidiso Moetiová, regionální ředitelka WHO pro Afriku.

Flavia Senkubugeová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Pretorii, uvedla, že v nemocnicích se nyní léčí neočkovaní lidé, trvá to v průměru čtyři až pět dnů. Při předchozí vlně trvala hospitalizace průměrně devět dnů. Proč to tak je, není podle ní jasné. Nevylučuje, že mnoho lidí už má imunitu z předchozího neodhaleného onemocnění.