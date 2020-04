WHO čelí kybernetickým útokům, hackeři chtěli získat osobní údaje a peníze

V prohlášení to ve čtvrtek uvedla WHO.

„Je hluboce znepokojující, že zatímco my s našimi partnery pracujeme na záchraně životů, čelíme takovýmto útokům, a to i na sociálních sítích. Toto musí přestat,“ uvedl na Twitteru šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Světová zdravotnická organizace kvůli kybernetickým útokům posiluje bezpečnost na postižených systémech. Zároveň sdělila, že uniklá data nijak neohrožují její bezpečnost sítě, neboť zveřejněné údaje nebyly aktuální. Útoky postihly starší systémy, které ale stále využívali stávající i dřívější zaměstnanci WHO a také partneři organizace.



Od počátku pandemie nemoci covid-19 zaznamenala WHO dramatický nárůst kybernetických útoků na počítačové účty svých pracovníků a také výrazné navýšení podvodných e-mailů pro veřejnost, které se vydávají za oficiální sdělení organizace. WHO uvedla, že četnost útoků proti ní je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pětinásobná.