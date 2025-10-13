Expo 2025 je u konce. Výstavu provázela rekordní návštěvnost i nálety hmyzu

Autor: ,
  13:58
Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace v pondělí po půl roce skončila. Během půl roku zaznamenala více než 25 milionů návštěvníků a miliardové zisky. Úspěch slavil i pavilon České republiky, jehož návštěvnost přesáhla milion a půl lidí. Akci potkaly i nepříjemnosti s hmyzem či dopravou.
Expo 2025 v Ósace

Expo 2025 v Ósace | foto: David Chuchma, iDNES.cz

Expo 2025 v Ósace
Expo 2025 v Ósace
Expo 2025 v Ósace
Český maskot René pózuje s oficiálním maskotem Expo 2025 Myaku–Myaku (23. září...
46 fotografií

Od zahájení 13. dubna přilákala odhadem více než 25 milionů lidí. Překonala tak 22,05 milionu návštěvníků na Expu 2005 v japonské prefektuře Aiči.

Web The Japan Times dodal, že do areálu do června každý den zavítalo téměř 150 tisíc návštěvníků a od října bezmála 250 tisíc lidí denně. Expo dvakrát navštívil také japonský císař Naruhito s císařovnou Masako.

Expo finišuje. Češi v Ósace nadchli, Japonci hledali schované maskoty z 3D tiskárny

Svůj pavilon zde otevřela také Česká republika. Jeho návštěvnost se vyšplhala přes milion a půl lidí. Pavilon, který pojal průměrně 12 tisíc až 14 tisíc návštěvníků denně, v pátek ocenila EU za jeho pohostinnost a získal také sošku evropského maskota Europa.

V pátek český pavilon přivítal 1,5miliontého návštěvníka, kterým se stal tříletý japonský chlapec s matkou. ČR se světové výstavy účastnila pošesté.

Celkové náklady na správu výstavy se podle Japonské asociace pro Světovou výstavu 2025 vyšplhaly na 116 miliard jenů (asi 16 miliard Kč), které mělo pokrýt 96,6 miliardy jenů ze vstupenek a 19,1 miliardy jenů z prodeje zboží. Konečný přebytek by se pak měl pohybovat mezi 23 až 28 miliardami jenů, jak uvedl Masakazu Tokura, předseda představenstva asociace. Celkový rozpočet se odhaduje na jeden trilion jenů (137 biliard Kč).

Zlato od návštěvníků, stříbro pro maskota. Česko bodovalo na Expu v Ósace

„Zisk je jistě vítaný, ale největší radost mám z toho, že se všichni baví. Téměř 80 procent návštěvníků uvedlo, že by rádo přijelo znovu,“ dodal Tokura.

Nejvíce návštěvníků přišlo na Expo 2010 v čínské Šanghaji, kam tehdy zavítalo 73 milionů lidí.

Výstavě se ale nevyhnuly ani problémy. Přibližně týden před otevřením byla zjištěna potenciálně výbušná úroveň metanu, který unikal z průmyslového odpadu pod zemí, kvůli čemuž se muselo častěji větrat.

Organizátoři také koncem května nasadili insekticidy proti tisícům malých mušek pakomára, které zaplavily stěny a sloupy areálu, a v červnu upozornili na 20krát vyšší než povolené množství bakterií legionella v mořské vodě, kvůli čemuž musela být načas pozastavena vodní představení.

Expo zamořili pakomáři. Všudypřítomný hmyz lidé odhánějí, aby ho nespolkli

Největší výzva ale přišla 13. srpna, kdy kvůli problémům s kabely přestal jezdit vlak mezi centrem Ósaky a zastávkou Jumešima u pavilonů. Na výstavě proto tehdy přes noc uvázlo asi 30 tisíc lidí a 36 z nich muselo do nemocnice kvůli bolesti hlavy, napsal web The Japan Times.

Na závěrečném ceremoniálu, jehož se účastnilo 158 zemí a regionů, byla vlajka Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) předána Saúdské Arábii, jejíž hlavní město Rijád bude dějištěm příštího Expa za pět let. BIE je pařížský orgán, který dohlíží na světové výstavy. Ceremonii v 18:35 místního času (11:35 SELČ) zakončí desetiminutový ohňostroj.

OBRAZEM: Fronta na knedlíky a plzeň od Japonky. Česko na končícím Expu přitahuje
Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Podle policie oběma vlaky jelo asi osmdesát lidí. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  14:30

Nastává zlatý věk pro Blízký východ, řekl Trump. V Izraeli jej provázel velký potlesk

Americký prezident Donald Trump v izraelském Knesetu pronesl dlouhý projev, jeho návštěvu parlamentu provázel hlasitý potlesk. Uvedl, že pro Izrael i Blízký východ nastává zlatý věk. Reagoval tak na...

13. října 2025  9:05,  aktualizováno  14:28

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek, podnikatel Pavla Dovhomilja. Ten byl původně rovněž mezi obžalovanými, ale na konci dubna uzavřel se...

13. října 2025,  aktualizováno  14:27

Pavel se sešel s ministrem Vlčkem, řešili Dukovany i možné zestátnění ČEZ

Prezident Petr Pavel a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ze STAN v pondělí řešili aktuální stav příprav a výstavby jaderných bloků v Dukovanech, hospodářskou strategii státu či zestátnění...

13. října 2025  14:22

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

13. října 2025  14:18

Babiš si pozval Turka kvůli postům, které šokovaly a k nimž se nehlásí

Šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu, se má v 15 hodin v centrále ANO na Chodově setkat s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou a kandidátem strany na ministra zahraničí Filipem Turkem....

13. října 2025  9:35,  aktualizováno  14:14

Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky

Vedení Prahy 8 je znepokojeno víkendovým incidentem, při kterém se z povolené vycházky nevrátil do psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebezpečný pacient, který trpí schizofrenií. Starosta městské...

13. října 2025  14:02

RECENZE: Chytla mě za hlemýždě. Rybičky 48 vytahují humory stylu Maxim Turbulenc

Premium

Kdyby členové Rybiček 48 kolem nové desky nedělali humbuk typu „je to nejtvrdší, nejrychlejší a nejvtipnější deska, jaká kdy byla vydána“ a neoznačovali BigBýt jako „epochální počin“, dalo by se to...

13. října 2025

Expo 2025 je u konce. Výstavu provázela rekordní návštěvnost i nálety hmyzu

Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace v pondělí po půl roce skončila. Během půl roku zaznamenala více než 25 milionů návštěvníků a miliardové zisky. Úspěch slavil i pavilon České republiky,...

13. října 2025  13:58

Seniorka v Tchaj-peji strkala do cestující, ta ji pak odkopla na protější stranu vagonu

Cestující metra v tchajwanské metropoli Tchaj-pej se 29. září stali svědky agresivní potyčky o sedadlo. Mladší pasažérka odmítala uvolnit seniorce místo vyhrazené pro tělesně postižené. Ta do ní...

13. října 2025  13:28

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.