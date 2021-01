Vietnam, Turecko, SAE. Nové mutace viru se šíří světem, v Japonsku mají obě

Jako poslední o výskytu zmutovaného viru na svém území informují vietnamští hygienici. Nakazila se jím čtyřiačtyřicetiletá žena, která se do Vietnamu vrátila právě z Británie. Po příjezdu ženu poslali do karantény a testy u ní 24. prosince prokázaly koronavirus, konkrétně jeho variantu známou jako VOC 202012/01.

Díky přísným karanténním opatřením a trasování se Vietnamu v loňském roce podařilo rychle zabrzdit šíření koronaviru. Tato asijská země, která má asi 96 milionů obyvatel, doposud eviduje 1 474 případů nákazy a 35 úmrtí pacientů s koronavirem.

Uvedená nová varianta viru obsahuje genetickou mutaci, která vede k tomu, že se koronavirus šíří mezi lidmi snadněji. Podle vědců je u ní pravděpodobnost přenosu o 40 až 70 procent vyšší než u původního viru. Dosavadní poznatky však nenasvědčují tomu, že by způsobovala vážnější průběh covidu-19.

Mutaci zaznamenali už i v Turecku. Celkový počet infikovaných je v 82milionové zemi oficiálně 2,22 milionu, zřejmě však bude vyšší. Podle pátečních čísel tam za 24 hodin přibylo přes 12 tisíc nakažených a 212 úmrtí. Na Nový rok v Turecku začala čtyřdenní celostátní karanténa a ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil, že až do odvolání nebude Turecko kvůli nové mutaci viru přijímat cestovatele z Británie.

K novému zákazu přistupují i Filipíny, ty ovšem do své země už nebudou pouštět cestující ze Spojených států. Uvedl to mluvčí prezidenta Rodriga Duterteho s tím, že zákaz začne platit v neděli 3. ledna. Opatření následuje poté, co nakažlivější mutaci zaznamenal i americký stát Florida. Někteří experti mají za to, že mutace už se pravděpodobně šíří v různých částech USA. Zatím se kromě Floridy objevila také v Coloradu a Kalifornii.

Filipínský zákaz cestování bude platit nejméně do 15. ledna a bude se týkat všech cizinců, kteří v USA pobývali v posledních čtrnácti dnech před příjezdem na Filipíny. Manila tímto krokem rozšířila svůj seznam devatenácti zemí a oblastí, odkud už od úterý nepřijímá cestovatele.

Nová mutace koronaviru se potvrdila také ve Spojených arabských emirátech. Ománská tisková agentura 21. prosince informovala, že tamní úřady zaznamenaly čtyři případy, u nichž je podezření, že jde o novou mutaci koronaviru, jež se objevila v Británii. Bližší podrobnosti však neuvedla. Saúdská Arábie v pondělí o týden prodloužila zákaz vstupu do země prostřednictvím letecké, lodní a silniční dopravy.

Prozatím do 3. ledna uzavřelo svoje hranice cestovatelům z Británie také Jordánsko, jež rovněž ohlásilo první dva případy nové mutace. V zemi přitom v posledních týdnech prudce klesají denní počty nově infikovaných po asi tříměsíčním setrvalém nárůstu nových případů.



Japonsko od 28. prosince do konce ledna zavřelo své hranice všem cizincům, kteří nemají na jeho území registrovaný pobyt. Právě 28. prosince tamní epidemiologové objevili na svém území mutaci koronaviru, která byla poprvé zaznamenána v Jižní Africe.



Jihoafrická mutace je jiná než ta, která nyní vyvolává obavy v Británii, je ovšem také nakažlivější. Ministr zdravotnictví navíc 31. prosince oznámil, že se v zemi prokázalo také šest případů britské mutace koronaviru. Našla se u lidí, kteří do země přiletěli z Británie a SAE.

První případy nové britské mutace ohlásila 28. prosince také Jižní Korea. Tamní středisko pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že mutaci zjistili u tří lidí, kteří přiletěli do Jižní Koreje z Londýna 22. prosince. Případy nakažených novou mutací odhalili i v Austrálii, Kanadě, či Norsku.

A také Madeiře. Tamní nakažení jsou prvními známými případy v celém Portugalsku. To také už na konci roku rozhodlo o uzavření hranic pro cesty z Británie kromě lidí s trvalým pobytem v Portugalsku či Portugalce žijící ve Spojeném království.