Přes devět hodin hrůzy. Mladíky ve Švédsku znásilnili na hřbitově

Agresoři odvedli mladíky v sobotu ve 23 hodin. Mlátili je a zneužívali až do do nedělních 8:39, uvádí švédské noviny Expressen. Pachatelé oběti bodli do nohou, aby nemohly utéct, řekl stanici SVT Nyheter švédský prokurátor Anders Tordai.

Zneužitým mladíkům se podařilo kontaktovat kolemjdoucího, který zavolal policii. Nyní jsou v nemocnici.

Pachatelé se marně pokoušeli uniknout. Policie je zadržela. Oba odmítají, že by se činu dopustili. Vyšetřovatelé je obvinili z únosu a znásilnění a dále z loupeže a útoku.

Policie nezná motiv činu. Podle listu Aftonbladet pracuje s verzí, že pachatelé mladíkům nabízeli drogy. Když je nechtěli koupit, agresoři je zatáhli na hřbitov, kde je donutili se svléknout a následně je znásilnili a též je přinutili lehnout si do jámy v zemi.

Podle švédské zpravodajské agentury TT mají oba násilníci kriminální minulost. Mladší z mladíků ve svých patnácti rozbil okno ve škole, kde se pokusil krást. Už jako dvanáctiletý šel do vazby kvůli podezření z krádeže a útoku.

Starší z dvojice má ještě pestřejší kriminální záznamy. Ve svých šestnácti byl obviněn z krádeže, dopravní nehody a prodeje drog. Později byl odsouzen k roku a půl vězení za žhářský útok na automobilovou společnost. Do vězení měl nastoupit před incidentem na hřbitově.



Podle Mathiase Johanssona, který pořádá volnočasové aktivity pro mladé lidi, má Solna velké problémy s mladými lidmi a gangy. Mnozí obyvatelé se teď bojí chodit večer sami domů. Teenagery doprovází dobrovolníci, kteří se angažují ve volnočasových aktivitách.