Švédské vražedné prvenství stoupá s imigrací. Oficiálně se to nespojuje

Na konci května vypukla na předměstí druhého největšího švédského města Göteborgu potyčka asi stovky mladých imigrantů z afrických a blízkovýchodních zemí.

Jednoho muže v obchodě s potravinami zabila střela do týlu. Poté stihla násilná smrt policistu na předměstí Biskopsgarden. O několik dní později byl zavražděn muž v kadeřnictví na předměstí Frolunda.

Do výčtu násilností z poslední měsíců připojuje týdeník The Economist další. Před dvěma týdny přežily dvě malé děti se štěstím křížovou palbu mezi znesvářenými gangy. Místo činu: předměstí hlavního města Stockholmu Visattra.

Poslední incident je starý jen několik dní. Nejméně tři lidé byli těžce zraněni při střelbě ve městě Kristianstad na jihu Švédska. Zraněni byli dva muži ve věku 20 a 30 let. A také náhodná kolemjdoucí, šedesátiletá žena.

Nejvíce mrtvých po střelbě

Podle nedávné zprávy tamní národní rady pro prevenci kriminality zaznamenalo Švédsko za posledních 15 let nejvyšší počet úmrtí v důsledku střelby v Evropě. Na základě analýzy údajů z 22 evropských zemí poskytnutých Eurostatem a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), vypočítala výzkumnice rady Klara Hradilová-Selinová, že Švédsko je na prvním místě. Většinu obětí tvoří muži ve věku 20 až 30 let.

Na nechvalně proslulém předměstí Hjällbo v Göteborgu tvoří 70 procent obyvatel lidé, kteří se narodili v zahraničí. Někteří analytici vidí jako důvod nárůstu zločinnosti v oblasti pokles počtu policistů ve službě v jeho ulicích. V minulosti nicméně jich tolik potřeba ani nebylo.

V roce 1980 dokázala policie v Göteborgu vyřešit, tedy najít pachatele, v 80 procentech případů vražd. V současnosti je to jen 20 procent.

Místní policie neregistruje podezřelé z trestných činů podle etnického původu. Často ale prosákne, že účastníci násilných trestných činů nejsou švédského původu. To se projevuje u válek gangů stejně jako u takzvaných „zločinů ze cti“, jejichž cílem je bránit domnělou pověst rodiny.

Zlomový rok 1975

Parlament ve Stockholmu v roce 1975 rozhodl, že Švédsko se stává multikulturní zemí a plně se otevírá migraci, připomíná profesor Aaltovy univerzity v Helsinkách Kyösti Tarvainen. „V té době tvořili více než 40 procent přistěhovalců moji krajané, Finové,“ sdělil listu Folkbladet.

„Situace se ale změnila. V roce 2019 bylo 88 procent přistěhovalců nezápadních a 52 procent muslimských. V populaci přistěhovalců tedy došlo k obrovskému kulturnímu posunu, protože její největší skupina přešla od Finů k muslimům,“ dodal.

Pokud zůstane současná švédská imigrační politika neměnná, z etnických Švédů se v roce 2065 stane menšina, uzavřel.

Švédsko bývalo kdysi zemí s vůbec nejnižší kriminalitou na světě. „Sociální nepokoje, zapálená auta, útoky na záchranáře a výtržnosti se neustále opakují,“ napsala švédská novinářka Paulina Neudingová na webu Politico.

Nyní je Švédsko státem s počtem vražd výrazně převyšujícím evropský průměr. „Střelba v zemi se stala tak běžnou, že už se ani nedostává na titulní stránky novin. Zprávy o útocích jsou rychle nahrazovány titulky o sportovních událostech a celebritách. Čtenáři vůči násilí ztratili cit,“ varovala.

Prvenství i v sexuálním násilí?

Švédsko směřuje i k dalším nechtěným prvenstvím. Například esejistka somálského původu Ayaan Hirsi Aliová, sama imigrantka žijící v Nizozemsku, ve webovém magazínu Unherd uvedla, že se Švédsko stalo evropskou „metropolí“ znásilnění. Aliová je známá kritička islámu volající po reformaci tohoto náboženství a přistěhovaleckou problematiku hodnotí poměrně tvrdě.

Ayaan Hirsi Aliová

Že většina pachatelů odsouzených v posledních letech ve Švédsku za sexuální násilí má „imigrantské kořeny“, uvedla například veřejnoprávní stanice SVT při milionové přistěhovalecké vlně do Evropy před třemi roky.

Případů, kdy oběť znásilnění neznala pachatele, za poslední léta stoupá. Je jich kolem 80 procent. Je to úplně převrácená situace proti minulosti, kdy pachatelem byl skoro vždycky příbuzný či známý oběti. A kdy bylo případů sexuálního násilí – těch zveřejněných – podstatně méně. To pro mnoho zemí Evropy včetně Česka platí dodnes.