Dívce uřízl hlavu a schoval ji do skříně. Švédský soud řeší brutální vraždu

21:21 , aktualizováno 21:21

Ve Švédsku v úterý začal soud s třiadvacetiletým mužem podezřelým z vraždy. Podle obžaloby loni na podzim zabil svou expřítelkyni a uřízl jí hlavu. Tu zabalil do alobalu a v kufříku schoval do skříně, kde ji policie později také našla. Muž svou vinu odmítá, v případě usvědčení mu však hrozí až doživotní vězení. Zavražděné dívce bylo sedmnáct let.