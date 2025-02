Vraždící školačky. Kamarádku vylákaly na pyžamovou párty, pak ji ubodaly

Čtrnáctiletá Emilia byla nalezena mrtvá ve švédském městě Landskrona. Rodina a přátelé na místě vytvořili památník, kam přinesli květiny a svíčky. Z vraždy jsou obviněny dvě dívky ve věku 13 a 15 let. | foto: ČTK

Dívky vylákaly svou kamarádku Emilii do města Landskrona v kraji Skåne na jihu Švédska na pyžamovou párty. Místo plyšáků, nočních košil a deskových her si však zabalily do batohu nože a nůžky, lepicí pásku a igelitové sáčky, které později použily při vraždě. Emilii slepily ruce a nohy a opakovaně ji bodaly a bily.

Do chatovací skupiny později poslaly několik krátkých videí z útoku na svou kamarádku. Policie také zajistila stopy DNA a konverzaci mezi dívkami v jejich mobilních telefonech, kde se na činu předem domluvily.

Podle generálního prokurátora Björna Hanssona právě tyto informace dokazují, že dívky od začátku plánovaly svou kamarádku zabít. „Poslední bodnutí do krku čtrnáctileté dívky bylo znakem úmyslného zabití a vyšetřování ukazuje, že veškeré násilí bylo součástí jejich společných úmyslů a činů,“ řekl televizi SVT Nyheter Björn Hansson.

Obě dívky obvinění z vraždy popřely. Uvedly, že k činu nedošlo úmyslně. To však soud rozhodně popřel. Starší z dívek byla okresním soudem v Lundu odsouzena na dva roky a dva měsíce k pobytu na uzavřeném oddělení péče o mládež. Pokud by byla plnoletá, hrozil by jí trest odnětí svobody na doživotí.

Nedostatečný trest

Mladší z děvčat pak vyvázlo pouze s peněžním trestem, kdy spolu se starší dívkou musí zaplatit soudem danou částku Emiliině matce.

„Snížení trestní sazby s ohledem na nízký věk pachatele je běžné. V současnosti ale existují případy, kdy se od této praxe soudy odchýlily. Týká se to hlavně vražd souvisejících s činností zločineckých gangů, do kterých se zapojuje mládež,“ komentuje rozhodnutí soudu Hansson.

Státní zástupkyně Pernilla Nilssonová však rozsudek kritizuje. Sama pro starší z dívek požadovala téměř dvojnásobný trest, tedy čtyři roky na uzavřeném oddělení péče o mládež. „Myslím, že okresní soud byl velmi opatrný, pokud jde o délku trestu. Vzhledem k tomu, že čin je tak vážný, je výsledný trest velice nízký,“ okomentovala výsledek soudního líčení Nilssonová. Proti verdiktu soudu se chce odvolat.

Případů, kdy se na vraždách podílí děti, ve Švédsku v posledních letech přibývá. Služby mladistvých zneužívají stále častěji zločinecké gangy, které si prostřednictvím dětí vyřizují účty s dlužníky a dalšími „nepohodlnými“ osobami. Experti se však shodují, že Emiliina vražda je jedinečná, a to zejména proto, že dívky vraždu naplánovaly samy.