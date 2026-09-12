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„Špatná rocková hvězda.“ Švédská partaj klepe na dveře vlády a kanibalizuje pravici

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Předseda strany Švédských demokratů Jimmie Akesson (SD) představuje volební program strany pro rok 2026 ve švédském Nyköpingu. (7. září 2026) | foto: Magnus Lejhall/TT News Agency via AP

Dlouhá léta byli Švédští demokraté pro tradiční strany nepřijatelným partnerem s cejchem neonacistické minulosti. Letos však padlo tabu: lídr Jimmie Åkesson už nechce kabinet jen krýt ze zadních lavic parlamentu, ale cílí na vládní křesla a má k tomu příslib premiéra. Případná volební porážka by přitom pro plány partaje nemusela být překážkou, ba spíše naopak.

Když se ve Stockholmu pořádaly oslavy u příležitosti předávání Nobelových cen, jediným šéfem parlamentní strany, jemuž pořadatelé odmítali poslat pozvánku, byl právě Jimmie Åkesson. Televize cenzurovaly volební klipy jeho partaje z obavy z pokut za šíření nenávisti a při předvolební debatě na festivalu Stockholm Pride jeho nepřítomnost symbolizoval nafukovací slon posazený na prázdné židli.

Olej do ohně přilila kniha Kafir (v arabštině nevěřící, pozn. red.) z pera poslance SD Richarda Jomshofa, který otevřeně přirovnal islám k nacionálnímu socialismu a vyzval muslimy, aby se zřekli své víry.

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