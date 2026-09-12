Když se ve Stockholmu pořádaly oslavy u příležitosti předávání Nobelových cen, jediným šéfem parlamentní strany, jemuž pořadatelé odmítali poslat pozvánku, byl právě Jimmie Åkesson. Televize cenzurovaly volební klipy jeho partaje z obavy z pokut za šíření nenávisti a při předvolební debatě na festivalu Stockholm Pride jeho nepřítomnost symbolizoval nafukovací slon posazený na prázdné židli.
Olej do ohně přilila kniha Kafir (v arabštině nevěřící, pozn. red.) z pera poslance SD Richarda Jomshofa, který otevřeně přirovnal islám k nacionálnímu socialismu a vyzval muslimy, aby se zřekli své víry.