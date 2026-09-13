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Švédi vybírají novou vládu, poprvé by v ní mohla zasednou krajní pravice

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  8:49
Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová...

Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová reaguje po odvolení v parlamentních volbách ve městě Nacka nedaleko Stockholmu. (13. září 2026) | foto: Denis BalibouseReuters

Švédský premiér Ulf Kristersson přijíždí do televizní debaty s opoziční lídryní...
Ve Švédsku se blíží volby. Na plakátu vlevo je předsedkyně Sociálních demokratů...
Lidé vstupují do volební místnosti během parlamentních voleb ve městě Nacka...
Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová...
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Ve Švédsku v neděli ráno začaly parlamentní volby, po kterých se poprvé na vládě může podílet krajní pravice. Očekává se těsný souboj mezi opozičními sociálními demokraty vedenými Magdalenou Anderssonovou a středopravými Umírněnými současného premiéra Ulfa Kristerssona.

Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 SELČ a vzápětí budou zveřejněny odhady výsledků. První výsledky se očekávají o několik hodin později.

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Kristerssonova menšinová vláda se od roku 2022 opírá o podporu krajně pravicových Švédských demokratů, kteří se zaměřují na migraci a boj proti kriminalitě. Kristersson straně slíbil, že v případě dalšího vítězství Švédští demokraté obdrží i ministerská křesla.

Průzkumy sice v posledních měsících většinou naznačovaly vítězství středolevého bloku, jeho náskok se ale před volbami výrazně zmenšil. Podle průzkumu organizace Ipsos činil rozdíl mezi bloky pouze 0,3 procentního bodu, napsala agentura AFP.

Kristersson svou kampaň založil především na boji proti organizovanému zločinu a na hospodářském růstu. V narážce na heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa svou snahu o další volební mandát označil za cestu k tomu, aby se Švédsko stalo opět skvělou zemí. Anderssonová naopak slibuje pomoc domácnostem, které se potýkají s vysokými životními náklady, a posílení sociálního státu.

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Švédsko se v posledních letech výrazně změnilo v otázkách migrace a bezpečnosti. Po desetiletích relativně otevřené imigrační politiky přijalo za současné vlády řadu restriktivních opatření.

Změny podle Johna Stauffera z organizace Civil Rights Defenders zahrnují deportace dětí a mladistvých, snížení věku trestní odpovědnosti a plánované umisťování čtrnáctiletých do věznic pro dospělé.

Do posledních dnů kampaně navíc zasáhly obavy z vazeb Švédských demokratů na Rusko. Nadace Expo tento týden uvedla, že zaměstnankyně strany v parlamentu několik let sdílela proruskou propagandu. Anderssonová proto varovala před možností, že by po volbách připadlo Švédským demokratům ministerstvo obrany.

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