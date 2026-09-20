Až 90 procent hmotnosti větrné turbíny lze po skončení životnosti poměrně snadno recyklovat. Ocel, měď, hliník nebo beton mohou zamířit k dalšímu zpracování. U lopatek je to ale podstatně složitější.
Mohou měřit 50 až 100 metrů a jsou navržené tak, aby v náročných podmínkách vydržely až 25 let. Tvoří je několik pevně spojených materiálů, jejichž oddělení je při recyklaci náročné. Od roku 2021 navíc ve Vattenfallu platí zákaz ukládání vyřazených lopatek na skládky, uvádí stanice Euronews.
Jedním z nejzajímavějších projektů je malý dům vytvořený z vyřazené gondoly větrné turbíny, tedy části umístěné na vrcholu věže. Původně sloužila na větrné elektrárně v Rakousku, později se ale proměnila v obytný prostor s kuchyní, koupelnou a obývací částí. Dům má také tepelné čerpadlo a solární panely.
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Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace
Druhý život dostávají i samotné lopatky. Celkem 57 kusů z vyřazené dánské větrné farmy se stalo součástí fasády parkovacího domu ve švédském Lundu. Skelná a uhlíková vlákna ze starých lopatek posloužila dokonce při výrobě lyží.
Podobné projekty zatím podle Vattenfallu problém s recyklací ve velkém nevyřeší. Ukazují ale, že části starých turbín nemusí automaticky skončit jako odpad. Podobných řešení přitom bude potřeba stále více, protože první generace velkých větrných parků v Evropě se postupně blíží ke konci provozu.