Ve švédském parlamentu pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců a 66 bylo proti. Většina ze 126 vládních institucí a nevládních organizací, které se k návrhu během legislativního procesu vyjadřovaly, byla proti němu, včetně policie a vězeňské správy.
Vláda původně chtěla snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti na 13 let, ale kvůli nedostatečné podpoře taková návrh stáhla. Kabinet se krokem snažil reagoval na rozšířenou kriminalitu související s gangy.
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Ty na páchání násilných činů často rekrutují děti mladší 15 let, které nemohou být trestně stíhány. Kritici původního návrhu uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti s sebou nese riziko, že gangy se budou snažit získat ještě mladší děti.
Pravicová menšinová vláda, podporovaná krajně pravicovými Švédskými demokraty, si od svého nástupu k moci v roce 2022 stanovila boj proti kriminalitě jako svou prioritu.