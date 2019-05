Veganstvím skoro až za hrob. Švédští rodiče svoje dítě málem vyhladověli

Soudce Per Nordén uvedl, že rodiče sice své dceři neublížili záměrně, musel však přihlédnout ke konstatování lékařů, podle nichž dítě dlouhodobě hladovělo. „Je to horší než cokoliv, co jsme v nemocnici kdy viděli,“ komentoval případ pro list The Independent jeden z lékařů.

Dítě je v současné době v péči pěstounské rodiny a podle úřadů se postupně zotavuje. Soud překvapil fakt, že rodiče dítě po jeho narození nikde neregistrovali.

„Rodiče kvůli svému ideologickému přesvědčení, že je jejich dcera občankou světa, neoznámili úřadům její narození, nenavštívili pediatra ani ji nevážili a neměřili,“ uvedl ve svém prohlášení soud. Dítě podle Nordéna nikdy nenavštívilo lékaře a není očkované.

Státní zástupce požadoval, aby rodiče dostali dva nebo tři roky za mřížemi, protože vážně ohrozili zdraví svého potomka. To se však nezamlouvalo obhájcům, podle kterých nelze dokázat, že dívčin stav nezpůsobila porucha zažívání.

Soud se proto nakonec přiklonil k mírnému trestu a poslal oba rodiče na tři měsíce do vězení. Své dceři navíc musí zaplatit 60 000 švédských korun (144 000 korun) jako odškodné.

Po propuštění musí rodiče podle listu Irish Post se svou dcerou alespoň osm týdnů žít ve specializované středisku, kde budou pod neustálým dohledem odborníků a sociálních pracovníků.