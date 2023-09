Švédsko trpí válkou gangů, její obětí se podle prokurátorky stal i 13letý chlapec

Podle úřadů při přestřelkách zemřelo celkem 34 Švédů a dalších 71 při nich utrpělo zranění.

Agentura DPA informovala o dalších dvou mrtvých ze čtvrtečního večera, které může mít násilí gangů na svědomí. Při střelbě v baru v malém městě Sandviken, asi 160 kilometrů severozápadně od Stockholmu, utrpělo zranění několik lidí, z nichž dva později zemřeli. Švédská policie později oznámila, že šlo o muže ve věku asi 20 a 70 let. Jeden z nich byl podle švédské stanice SVT pravděpodobně terčem pachatelů zločinu, druhý mrtvý a zranění byli jen přihlížející. Žádní podezřelí zatím nebyli zatčeni.

Ke zločinu v Sandvikenu došlo den poté, co se prokurátorka dos Santosová vyjádřila k vraždě 13letého chlapce Mila, jehož fotografii zveřejnila se svolením rodiny švédská média. Hoch, kterého policie neměla ve svých záznamech, byl střelen do hlavy pravděpodobně v Haninge jižně od Stockholmu. Pachatelé poté zřejmě tělo přemístili do lesa.

Milo byl nahlášen jako pohřešovaný 8. září. O tři dny později ho nalezl mrtvého náhodný kolemjdoucí. „Smrt Mila, který byl střelen do hlavy, je důsledkem naprosto bezohledného násilí gangů,“ prohlásila dos Santosová.

V poslední době podněcuje násilnosti ve Švédsku údajně spor mezi 36letým vůdcem zločinecké sítě Foxtrot, který je v zemi známý pod přezdívkou Kurdská liška, a jeho 33letým bývalým spolupracovníkem, píše agentura DPA. Oba muži se podle všeho ukrývají v Turecku, kde také konflikt počátkem září vypukl.

Spor se brzy přenesl do Švédska – 7. září byla ve svém bytě ve městě Uppsala na jihu země zavražděna matka zmíněného 33letého gangstera. Od té doby jedna odplata následuje druhou a Švédové jsou šokováni tím, jak jsou do série násilností zatahováni nezletilí.

„Je tragické sledovat, jak se děti a mladiství stávají vrahy a také oběťmi této spirály násilností, do níž byli zataženi,“ prohlásil švédský ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer.

Pro mnohé mladé lidi jsou gangy lákadlem, protože jim dávají pocit sounáležitosti i přístup k penězům a drahému oblečení. Mladiství jsou přitom podle ministra často využíváni pro špinavou práci, a to i proto, že v případě usvědčení jim podle švédských zákonů hrozí podstatně nižší tresty než dospělým. Gangy je tak mohou využít za několik let znovu, píše DPA.

Švédská vláda zatím nebyla schopna předložit konkrétní plány, jak zastavit najímání mladistvých gangy. Diskutuje se o preventivních opatřeních pro děti v problémových oblastech a o větším úsilí při integraci migrantů do společnosti. Ministr spravedlnosti Strömmer uvedl, že by si dokázal představit i vznik oddělených věznic pro mladistvé, a to již ve věku 13 či 14 let.

Kriminalista Christoffer Carlsson ze Stockholmské univerzity předpokládá, že dostat pod kontrolu násilí páchané za pomoci zbraní potrvá deset až 15 let.

Podle agentury DPA působí v současné době ve Švédsku desítky gangů, jejichž členy je odhadem 30 tisíc lidí. Velká část z nich je zapletena do obchodování s drogami. Švédsko je již dlouho tranzitní zemí pro přepravu kokainu z Latinské Ameriky do Evropy, připomíná DPA.

Většina násilných činů, jako jsou pumové a granátové útoky či střelba z projíždějících aut, se odehrává ve třech největších švédských městech – Stockholmu, Göteborgu a Malmö. Dalším centrem násilností je univerzitní město Uppsala.

„Takovou situaci jsme pravděpodobně neměli od roku 1945. Žijeme v nebezpečné době,“ řekl k nejnovější vlně násilí policista Jale Poljarevius, jehož jednotka se zabývá právě činností gangů.