Útočník ve Švédsku pobodal osm lidí, policie ho postřelila a zatkla

Útok se odehrál kolem třetí hodiny odpoledne, kdy měl muž nožem napadnout skupinu lidí v centru města. Policie kvůli zásahu část města uzavřela, například oblast vlakového nádraží. Provoz železnice byl načas zastaven.

Podezřelého muže policisté postřelili a převezli do nemocnice. „Nemám informace o vážnosti jeho zranění, ale do nemocnice ho přivezli živého. Nyní je pod dohledem,“ řekl televizi SVT policejní mluvčí Thomas Agnevik. Podle agentury DPA byl údajný útočník zasažen do nohy.

Případ policisté nejprve klasifikovali jako pokus o vraždu, později stanovisko změnili na možný terorismus.

Vetlanda leží na jihu země v okrese Jönköping, asi 275 kilometrů od hlavního města Stockholmu. Žije zde asi 14 tisíc lidí.

Švédsko zažilo terorismus v dubnu 2017, kdy najel radikální islamista svým vozem do davu lidí na rušné obchodní třídě v centru Stockholmu a zabil přitom pět lidí. Policie jej zatkla poté, co naboural do obchodního domu a nebyl schopen pokračovat v jízdě.