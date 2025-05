jhr Jan Hron Autor:

Méně než 24 hodin vydržel ve své pozici nový švédský bezpečnostní poradce Tobias Thyberg. Nastoupil do funkce ve čtvrtek, už v pátek ale oznámil rezignaci kvůli svým snímkům na seznamovací aplikaci pro LGBT komunitu Grindr. Je to už podruhé, co země přišla o svého bezpečnostního poradce ve velmi krátké době.