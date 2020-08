Války gangů ve Švédsku: zbloudilá kulka zabila dvanáctiletou dívku

Tragický incident se odehrál v neděli v noci ve městě Botkyrka jižně od Stockholmu. List Expressen uvedl, že nejmenovanou dívku (podle některých informací zrovna venčila psa) zasáhla zbloudilá střela vypálená z jiného auta, která byla určena pro dva muže s kriminální minulostí.

Postřelenou dívku záchranáři převezli do nemocnice, kde zraněním podlehla. Policie případ vyšetřuje jako vraždu a intenzivně hledá svědky. „Uděláme vše, abychom pachatele tohoto odporného činu přivedli před soud,“ uvedl policejní prezident Anders Thornberg.

Lidé na místo tragédie přinášejí květiny a svíčky, píše britský list The Guardian. „Byla velmi energická. Každému vždy přála jen to nejlepší,“ zavzpomínal na dívku třináctiletý spolužák Avan. „Měla sny. Zasloužila si jen to nejlepší.“

Park u čerpací stanice je pro místní omladinu oblíbeným místem setkání. „Nejspíš se k tomu jen nachomýtla. Ráda se večer procházela,“ řekla listu Aftonbaldet matka jednoho z dívčiných spolužáků Ruba al-Bitarová. „Nevím, jak se s tím vyrovnám. To, co se stalo jí, se klidně mohlo stát mým dětem. Cítili jsme se tu bezpečně, ale to už teď neplatí,“ dodala 33letá žena.

Vlna násilí

Kondolence přicházejí i od předních politiků. „Vím, že nemám slova, kterými bych utěšil někoho, kdo tak příšerným způsobem přišel o dítě. Přesto bych vám v těchto smutných časech chtěl vyjádřit soustrast,“ vzkázal rodičům ministr vnitra Mikael Damberg.

Představitelé vlády sociálnědemoratického premiéra Stefana Lovfena také slibují, na poslední oběť vlny gangsterského násilí zareagují posílením bezpečnostních opatření a přitvrzením trestů. „Je třeba radikálně změnit myšlení a učinit Švédsko bezpečnější zemí,“ vyzval vládu opoziční poslanec Johan Forssell.

Případ opět poukázal na palčivý problém, s nímž se Švédsko potýká v posledních letech. V zemi roste počet násilných zločinů páchaných pouličními gangy. Na problematických sídlištích přibývá přestřelek, specialitou jsou útoky granáty pocházejícími ze skladů na Balkáně.

Minulý rok při přestřelkách zahynulo 42 lidí, během prvních šesti měsíců letošního roku policejní statistici napočítali dvacet obětí. Dívka z Botkyrky přitom není první vedlejší obětí gangsterských válek. Loni v srpnu potkal stejný osud v rozmezí několika týdnů dvě ženy.

Švédská policie proto loni v listopadu vytvořila speciální jednotku pro potírání pouličních gangů. Zákonodárci také zpřísnili tresty za drogové delikty a obchodování se zbraněmi. Nedělní tragédie na benzince však ukazuje, že vlnu atentátů a přestřelek se zkrotit nepodařilo.