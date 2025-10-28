Švédsko chce snížit hranici trestní odpovědnost na 13 let. Kvůli gangům

Skandinávskou zemi několik let sužuje kriminalita gangů. Už dříve vláda ve Stockholmu vězeňskou a probační službu pověřila, aby ve věznicích zřídila oddělení pro mladistvé ve věku 15 až 17 let, kteří se dopustili závažných trestných činů.
Nyní švédské ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že do vězení budou zavíráni i 13letí a 14letí delikventi.
Zločinecké gangy rekrutují nezletilce k páchání těžkých trestných činů včetně vražd. Podle současných zákonů ale 13letí a 14letí nejsou trestně odpovědní. To má u zvláště závažných zločinů změnit návrh zákona liberálně-konzervativní vlády premiéra Ulfa Kristerssona.
Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti
Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pro nejzávažnější trestné činy je důležité mimo jiné pro ochranu společnosti, ale také proto, aby děti opustily dráhu zločinu, vysvětlil švédský ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer. Podle něj bude zatím ve věznicích vyhrazeno 100 až 150 míst pro pachatele trestných činů ve věku 13 až 17 let.
V šesti švédských věznicích mají vzniknout oddělení pro chlapce, ve dvou pro dívky. Mladší a starší mladiství přitom mají být navzájem odděleni. Ministerstvo spravedlnosti rovněž ujišťuje, že reforma bude v souladu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte.