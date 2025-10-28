Švédsko chce snížit hranici trestní odpovědnost na 13 let. Kvůli gangům

Autor: ,
  14:51
Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých. Věznice pro mladistvé mají být dokončeny do 1. července příštího roku.
Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly,...

Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly, kde bylo zastřeleno několik lidí. (29. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly,...
Švédská policie prohledala byt střelce ze školy v Örebro. (5. února 2025)
Švédská policie zasahuje po útoku gangů v Göteborgu. (31. srpna 2023)
Švédská policie zasahuje po útoku gangů na severu Stockholmu. (12. ledna 2023)
25 fotografií

Skandinávskou zemi několik let sužuje kriminalita gangů. Už dříve vláda ve Stockholmu vězeňskou a probační službu pověřila, aby ve věznicích zřídila oddělení pro mladistvé ve věku 15 až 17 let, kteří se dopustili závažných trestných činů.

Nyní švédské ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že do vězení budou zavíráni i 13letí a 14letí delikventi.

Zločinecké gangy rekrutují nezletilce k páchání těžkých trestných činů včetně vražd. Podle současných zákonů ale 13letí a 14letí nejsou trestně odpovědní. To má u zvláště závažných zločinů změnit návrh zákona liberálně-konzervativní vlády premiéra Ulfa Kristerssona.

Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti

Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pro nejzávažnější trestné činy je důležité mimo jiné pro ochranu společnosti, ale také proto, aby děti opustily dráhu zločinu, vysvětlil švédský ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer. Podle něj bude zatím ve věznicích vyhrazeno 100 až 150 míst pro pachatele trestných činů ve věku 13 až 17 let.

V šesti švédských věznicích mají vzniknout oddělení pro chlapce, ve dvou pro dívky. Mladší a starší mladiství přitom mají být navzájem odděleni. Ministerstvo spravedlnosti rovněž ujišťuje, že reforma bude v souladu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Švédsko chce snížit hranici trestní odpovědnost na 13 let. Kvůli gangům

Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých. Věznice pro mladistvé mají být dokončeny do 1. července...

28. října 2025  14:51

Rekordní říjnový sníh. Aspoň čtvrt metru je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších

Hřebeny českých hor dostaly v posledních hodinách pořádnou peřinu. Aspoň dvacet centimetrů hlásí Šumava, Krkonoše i Jeseníky. Sníh podle meteorologů přechodně napadl i trochu níže v horách. Do konce...

28. října 2025  11:29,  aktualizováno  14:49

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stojí. Uzavřela ji nehoda tří aut

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil. Policie navádí řidiče na objízdnou trasu.

28. října 2025  14:31

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

28. října 2025  14:26

Gruzínská vládní strana se chce zbavit konkurence. Požádá soud o zákaz hlavních rivalů

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili v úterý uvedl, že vládnoucí strana Gruzínský sen podá žádost ústavnímu soudu, aby zakázal tři největší opoziční strany v zemi.

28. října 2025  14:19

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa se chystá vpadnout na Jamajku

Jamajka se chystá na katastrofickou situaci. Severním Karibikem se totiž řítí hurikán nejsilnější páté kategorie. Ostrov by měla Melissa zasáhnout během úterý. Už teď si vyžádala tři lidské životy. V...

28. října 2025  7:59,  aktualizováno  13:27

Při srážce u Slaného se zranili nezletilí, auta havarovala také na Mělnicku

Středočeské záchranné složky vyjížděly v úterý dopoledne ke dvěma dopravním nehodám. U Tuřan na Kladensku se srazila tři vozidla. Lehce se zranili čtyři lidé, z toho dva nezletilí. Zraněné si...

28. října 2025  13:24

Na skládce u Litvínova vypukl požár, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Na skládce Celio u Litvínova opět vypukl požár. Hořet začala štěpka. Na místě v jednu chvíli zasahovalo šestnáct jednotek hasičů. Požár už se jim podařilo lokalizovat, na místě proto zůstávají už jen...

28. října 2025  9:39,  aktualizováno  13:05

Zemřela britská herečka Prunella Scalesová, proslavila se v sitcomu Hotýlek

Ve věku 93 let zemřela britská herečka Prunella Scalesová. Proslavila se v roli hotelové manažerky Sybily Fawltyové v oblíbeném britském sitcomu Hotýlek (Fawlty Towers). S odvoláním na hereččinu...

28. října 2025  13:04

Oslavy státního svátku 28. října: pieta na Vítkově, prezident jmenoval generály

Sledujeme online

Česko si připomíná 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V rámci oslav už prezident Petr Pavel a další přední zástupci státu položili při ceremoniálu na pražském Vítkově věnce k...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno  12:14

V Keni se zřítilo malé letadlo s turisty, pád zřejmě nepřežilo 11 lidí

Při nehodě malého letadla, které se v úterý zřítilo v jižní Keni, zahynulo všech 11 lidí na palubě. Z toho osm bylo z Maďarska a dva z Německa, uvedla letecká společnost. Mluvčí českého ministerstva...

28. října 2025  11:33,  aktualizováno  12:03

Poražení ve volbách chtějí překazit vznik nové vlády, pohrozil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus při příležitosti státního svátku pronesl před pražským Obecním domem projev o situaci v republice po 107 letech od jejího vzniku. V něm mimo jiné obvinil končící...

28. října 2025,  aktualizováno  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.