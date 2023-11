Švédsko má ve školkách místo pro masturbaci, znělo z Polska. Nesmysl, ohradilo se

Nowaková se v pondělním rozhovoru s portálem Wirtualna Polska vyjadřovala ke svým tvrzením, že Světová zdravotnická organizace (WHO) se snaží navádět děti k sexualizaci. Nowaková řekla, že podle WHO je cílem to, aby se děti rychle začaly zajímat o svoje tělo, o potěšení z uměle vyvolávané sexuality.

„Tyto skupiny tvrdí, že nejjednodušším způsobem, jak uvolnit u dětí emoce, je masturbace,“ prohlásila úřednice. Dále uvedla, že jistá Polka pracující ve švédské školce jí řekla, že tam jsou místnosti, do kterých učitelky vodí děti a na jejich tělech jim ukazují, jak se sexuálně uspokojovat. „Potom (děti) vědí, že také samy mohou masturbovat,“ dodala.

Proti jejím výrokům se ohradilo švédské velvyslanectví. „Je politováníhodné, že dezinformace týkající se Švédska se šíří tímto způsobem. Při této příležitosti je vhodné připomenout, jak důležité je ověřování faktů a hledání důvěryhodných zdrojů informací,“ uvedlo velvyslanectví v příspěvku na sociální síti X.

Nowaková je členkou národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), která v Polsku vládne v posledních osmi letech. Po říjnových volbách, jež sice vyhrála, ale nedosáhla na vládní většinu, ji u kormidla moci pravděpodobně vystřídá trojkoalice proevropských stran.

Portál Notes from Poland píše, že Wirtualna Polska se ve zvláštním článku zabývala výroky Nowakové o švédských školkách a její novináři mluvili s polskou publicistkou žijící v této skandinávské zemi. Ta tvrzení šéfky malopolského školského úřadu označila za „naprostý nesmysl“.

Nowaková na školy v Malopolském vojvodství dohlíží od roku 2016. Během pandemie covidu-19 například tvrdila, že vakcíny proti tomuto onemocnění jsou experimentem s neznámými důsledky.

Právo a spravedlnost za roky u moci vedlo tažení proti údajným snahám sexualizovat děti. Letos v srpnu tato strana v parlamentu prosadila, aby organizace „propagující sexualizaci dětí“ nesměly působit ve školách. Opozice a nevládní organizace upozorňovaly, že jde o další krok v omezování sexuální výchovy.