Podraz s trollí farmou otřásl vládní koalicí, kritice čelí Švédští demokraté

Podle investigativního pořadu televizní stanice TV4 Švédští demokraté prostřednictvím internetových trollů prosazovali své zájmy a pošpiňovali konkurenční strany, včetně stran vládní koalice, kterou oficiálně podporují.

Menšinovou vládu premiéra Ulfa Kristerssona tvoří Umírněná koaliční strana, Liberálové a Křesťanskodemokratická strana. Švédští demokraté, kteří jsou druhým nejsilnějším politickým uskupením ve Švédsku, sice přímo součástí vlády nejsou, ta ale spoléhá na jejich podporu.

Skandál, v němž Švédští demokraté čelí obvinění z využívání 23 anonymních účtů k šíření propagandy a zavádějících informací, podle švédského tisku zvýraznil nejednotnost vládní koalice.

„Aféra může mít vliv na další spolupráci vládních stran a Švédských demokratů. Možná ne na spolupráci Švédských demokratů s nejsilnější vládní stranou, Umírněnými, ale s Liberály určitě ano. Ti sice nejsou tak silnou stranou, ale jsou pro udržení vlády potřeba,“ prohlásil Petersson.

Švédská čtyřka: premiér Ulf Kristersson z Umírněné strany (druhý zleva), předsedkyně křesťanských demokratů Ebba Buschová (druhá zprava) a předseda Liberálů Johan Pehrson (vpravo). Jejich menšinovou vládu v parlamentu podporují Švédští demokraté Jamieho Akessona (zcela vlevo).

Liberálové jsou z vládní koalice největšími kritiky Švédských demokratů, kteří bývají označováni za protiimigrační a krajně pravicovou stranu. „Skutečnosti odhalené televizí TV4 jsou nepřijatelné, dezinformace a šíření nenávisti na internetu jsou nesmírně závažná věc. Švédští demokraté musí okamžitě vysvětlit, jak chtějí tuto operaci zastavit,“ řekl švédským médiím šéf strany Liberálové Johan Pehrson poté, co TV4 se svými odhaleními začátkem května přišla.

Předsedkyně křesťanských demokratů Ebba Buschová v reakci na údajné využívání trollí farmy Švédskými demokraty uvedla, že „taková věc do politiky nepatří“, a vyzvala stranu, aby „své problémy vyřešila“.

Premiér Kristersson v médiích uvedl, že pokud se prokáže, že Švédští demokraté očerňovali jiné politiky, očekává omluvu. „Jsem zásadně proti pomlouvání politických oponentů i spolupracujících stran. Jsem zásadně proti trollím farmám, taková věc může být vysloveně nebezpečná, takže je tu hodně otázek, na něž musí Švédští demokraté odpovědět,“ prohlásil Kristersson.

Vůdce Švédských demokratů Jimmie Åkesson obvinění odmítl a uvedl, že za aférou stojí snahy levicově liberálních sil mobilizovat své voliče před volbami do Evropského parlamentu a demoralizovat voliče Švédských demokratů.

„Reportér z pořadu Kalla fakta (Holá fakta) pronikl na půl roku do našich řad, ale z mého pohledu nic mimořádného nezjistil. Sociální demokraté dělají totéž co my,“ odpověděl na otázku ČTK ohledně kauzy trollí farmy kandidát Švédských demokratů pro volby do EP Patrik Jönsson. Podotkl také, že „pouhých 23 účtů se nedá označit za trollí farmu“, ani „nelze výslovně říct, že by za těmito účty byli Švédští demokraté“.