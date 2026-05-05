„Během pokračující války na Ukrajině se jasně ukázalo, že informační převaha a schopnost rychle a průběžně přizpůsobovat různé technické systémy jsou stejně důležité jako moderní zbraňové systémy,“ uvedla švédská ministryně zahraničí Marie Malmerová Stenergardová.
Nová zpravodajská služba ponese název Švédská zahraniční zpravodajská služba (UND) a bude identifikovat zahraniční hrozby namířené proti Švédsku. „Její činnost bude spočívat ve shromažďování, zpracovávání a analýze informací,“ dodala ministryně. Vznikající agentura se podle ní bude podobat britské tajné službě MI6.
Švédsko už disponuje vojenskou zpravodajskou službou zvanou MUST, která se zabývá zahraničními hrozbami. Švédská tajná policie Säpo se pak zaměřuje na vnitřní hrozby. Podle Malmerové Stenergardové nová služba převezme část pravomocí MUST a bude úzce spolupracovat se švédskými ozbrojenými silami, Säpo i dalšími úřady. Vláda plánuje předložit návrh zákona parlamentu v červnu.
V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu Švédsko v roce 2024 ukončilo dvě stě let trvající vojenskou nezávislost a vstoupilo do Severoatlantické aliance. Jako spojenec nyní země podle ministryně čelí novým očekáváním. „S rozvojem našeho zpravodajského systému se budeme více přibližovat strukturám NATO a našich spojenců,“ řekla šéfka švédské diplomacie.