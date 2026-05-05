Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Švédská vláda chystá vytvoření nové tajné služby. Má se podobat britské MI6

Autor: ,
  16:46
Švédská vláda v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a se vstupem své země do NATO chystá vytvoření nové civilní zpravodajské služby pověřené sledováním zahraničních hrozeb. Kabinet severské země v úterý oznámil, že pokročil v přípravě návrhu zákona, který by organizaci zřídil. Vláda plánuje, že nová služba vznikne na začátku roku 2027, nejprve však musí získat souhlas parlamentu.

Schůze švédského parlamementu (27. září 2022) | foto: Profimedia.cz

„Během pokračující války na Ukrajině se jasně ukázalo, že informační převaha a schopnost rychle a průběžně přizpůsobovat různé technické systémy jsou stejně důležité jako moderní zbraňové systémy,“ uvedla švédská ministryně zahraničí Marie Malmerová Stenergardová.

Nová zpravodajská služba ponese název Švédská zahraniční zpravodajská služba (UND) a bude identifikovat zahraniční hrozby namířené proti Švédsku. „Její činnost bude spočívat ve shromažďování, zpracovávání a analýze informací,“ dodala ministryně. Vznikající agentura se podle ní bude podobat britské tajné službě MI6.

Od neutrality k atomovkám. Ve Švédsku volají po vlastních jaderných zbraních

Švédsko už disponuje vojenskou zpravodajskou službou zvanou MUST, která se zabývá zahraničními hrozbami. Švédská tajná policie Säpo se pak zaměřuje na vnitřní hrozby. Podle Malmerové Stenergardové nová služba převezme část pravomocí MUST a bude úzce spolupracovat se švédskými ozbrojenými silami, Säpo i dalšími úřady. Vláda plánuje předložit návrh zákona parlamentu v červnu.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu Švédsko v roce 2024 ukončilo dvě stě let trvající vojenskou nezávislost a vstoupilo do Severoatlantické aliance. Jako spojenec nyní země podle ministryně čelí novým očekáváním. „S rozvojem našeho zpravodajského systému se budeme více přibližovat strukturám NATO a našich spojenců,“ řekla šéfka švédské diplomacie.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Koalice prosazuje usnesení odmítající jednání sudetských Němců v Brně

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat a prosadit usnesení, jímž vyzve, aby se chystané jednání Sudetoněmeckého krajanského sdružení nekonalo v Brně. „Vyjadřujeme...

5. května 2026  11:33,  aktualizováno 

Příměří trvá, řekl Hegseth. Budoucí ochrana Hormuzu podle něj v režii USA nebude

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Příměří mezi Spojenými státy a Íránem trvá a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl v úterý americký ministr obrany Pete Hegseth. Šéf Pentagonu...

5. května 2026  15:41,  aktualizováno  16:50

Klempíř jednal s odbory televize a rozhlasu. Našli jsme shodu, tvrdí

Ministr kultury Oto Klempíř na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř v úterý jednal se zástupci odborových organizací České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Odbory před dvěma týdny vyhlásily časově neomezenou stávkovou...

5. května 2026  16:50

Švédská vláda chystá vytvoření nové tajné služby. Má se podobat britské MI6

Schůze švédského parlamementu (27. září 2022)

Švédská vláda v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a se vstupem své země do NATO chystá vytvoření nové civilní zpravodajské služby pověřené sledováním zahraničních hrozeb. Kabinet severské země...

5. května 2026  16:46

Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické...

Všechny složky IZS zasahovaly v úterý odpoledne u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  16:39

Z Finska si musíme vzít příklad, apeloval Pavel. Vyslovil se pro jednotnější Evropu

Prezident Petr Pavel a finský prezident Alexander Stubb před dvoudenní...

Prezidenti Petr Pavel a Alexander Stubb se na konferenci Evropa jako úkol shodli, že Evropa musí jednat jednotně a rychle, nemá-li zůstat paralyzována. Podle Pavla si Česko musí vzít příklad z finské...

5. května 2026  16:38

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v...

Někdejší představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku Taťána Hanhurová odmítla obžalobu, podle níž monastýru zpronevěřila pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun. Abatyše tvrdí, že...

5. května 2026  13:24,  aktualizováno  16:13

Místo blížících se bouřek začala kamera ČHMÚ snímat židli

Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)

Malebnou scenérii webkamery Českého hydrometeorologického ústavu v mosteckých Kopistech v úterý odpoledne vystřídaly záběry kancelářské židle. Pracovníci ČHMÚ zjišťují, co za překvapivou změnou...

5. května 2026  16:11

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024....

Kdo byl zodpovědný za stav hřiště a jeho bezpečnost, se opět pokoušel zjistit Okresní soud v Břeclavi. V úterý pokračoval v projednávání případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého před dvěma...

5. května 2026  10:23,  aktualizováno  16:09

RECENZE: I když není dokonalá, má komedie Ovce žerou první alespoň nápad

50 % Premium
Michal Balcar a Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)

Pokud člověk nic nečeká, může být příjemně překvapen. To je případ autorské i režijní prvotiny Jana Musila Ovce žerou první, která se od jiných českých komedií vzácně liší: o něco jí totiž jde.

5. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Výbuch srovnal čínskou továrnu na pyrotechniku se zemí. Nejméně 26 mrtvých

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil...

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský...

5. května 2026  3:31,  aktualizováno  15:59

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Hormuzský průliv zůstává i více než dva měsíce od začátku války na Blízkém východě zablokovaný. V posledních dnech navíc sílí napětí mezi Íránem a Spojenými státy, které naznačuje další trvání...

5. května 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.