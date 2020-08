Extremisté v Malmö spálili korán, demonstranti pak házeli kameny na policii

Stoupenci krajní pravice v pátek odpoledne v Malmö u jedné ze čtvrtí, kde žijí hlavně migranti, spálili korán. Vše natočili a video pak zveřejnili na internetu. Policie pak zatkla tři lidi kvůli podezření z podněcování nenávisti vůči etnické skupině.

Výtržníci, kteří proti činu extremistů protestovali, zapalovali ohně a házeli různé předměty po policistech a záchranářích. Několik strážců zákona při tom utrpělo zranění, asi patnáct lidí policie zadržela.



Nenávistnou akci vůči islámu, kterou krajní pravice uspořádala v den muslimských pátečních modliteb, měl navštívit i dánský politik Rasmus Paludan. Ten v Dánsku vede protiimigrační stranu Tvrdá linie, uvádí stanice Deutsche Welle.

Úřady mu však v příjezdu do Malmö zabránily a na dva roky mu zakázaly vstup do Švédska. Pro stanici DR to Paludan označil za absurdní a oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá. Sám už jednu kopii Koránu zapálil, a to loni, když ji ještě předtím zabalil do slaniny.