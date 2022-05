Konec morální supervelmoci. Švédsko se smiřuje s nutností vstupu do NATO

Už za týden by do Stockholmu měl dorazit finský prezident Sauli Niinisto. Očekává se, že během dvoudenní návštěvy spolu se švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou oficiálně informuje o záměru obou zemí podat žádost o vstup do Severoatlantické aliance. Krok, ke kterému obě neutrální země přiměla ruská invaze na Ukrajinu, je ovšem ve Finsku a Švédsku vnímán podstatně jinak.