Švédsko poskytne NATO tři vojenské lodě, přispěje tak k ochraně Baltu

Evropané jsou dětinští, bojím se, že nastává doba čínská, varuje Komárek

Premium

Zvolíte-li mě prezidentem, ukončím válku na Ukrajině do 24 hodin. Budu-li opět premiérem, do čtyř let tady budete mít platy jako v Německu. Co spojuje tyto dva přefouknuté předvolební sliby Donalda...