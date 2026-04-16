„V Baltském moři máme zhruba 400 000 ostrovů, takže je jen otázkou, který si Rusko vybere,“ řekl Claesson portálu The Times. „Myslím si, že cíle zpochybnit Alianci lze dosáhnout téměř kdekoli. Nemusí jít o nic rozsáhlého, spíš o demonstraci a čekání, co se stane na politické úrovni.“
Možnost rychlé a omezené akce zvyšuje obavy z chování Ruska na moři, které je podle Claessona v poslední době stále sebevědomější. Patří sem armádní doprovod obchodních lodí i zprávy o zaměřování plavidel členských států NATO zbraňovými systémy, což zvyšuje riziko chybného vyhodnocení situace v prostoru s hustým provozem.
„Je důležité zdůraznit, že musíme být ve střehu a odradit Rusko od takového dobrodružství naší přítomností v klíčových oblastech na severu a samozřejmě i v Baltském moři,“ konstatoval.
Švédsko už posílilo hlídkování na moři a častěji kontroluje plavidla podezřelá z napojení na ruskou stínovou flotilu. Během posledních šesti týdnů švédská pobřežní stráž provedla kontrolu tří lodí, které s ní měly souviset. Kreml to označil za „pirátství“, podle Claessona jde o snahu udržet pořádek na moři a předcházet možným ekologickým haváriím.
„Možná se připravují na obnovení SSSR“
Švédští vojenští zpravodajci upozornili, že Rusko v regionu postupně obnovuje své kapacity. Už nyní by mohlo provést omezený útok, a během několika let by podle analytiků mohlo zvládnout i rozsáhlejší operace zaměřené na ovládnutí území a získání převahy na moři i ve vzduchu.
„Nevylučuji ani to, že se připravují na nějaký typ vojenské konfrontace s cílem obnovit určitou geopolitickou expanzi připomínající staré ruské impérium, možná i Sovětský svaz,“ řekl Claesson.
Doprava v Baltském moři výrazně zhoustla od začátku války na Ukrajině, protože Rusko tuto trasu využívá jako hlavní cestu pro vývoz ropy a plynu a k obcházení sankcí právě pomocí stínové flotily.
K růstu významu regionu přispívá i vývoj mimo Evropu. Současné napětí na Blízkém východě a blokáda Hormuzu ovlivňuje globální energetické toky i ceny, což Rusku umožňuje posilovat své příjmy z exportu surovin.
Claesson upozornil, že stojí za to zamyslet se nad tím, jak vlastně začínají světové války, zvlášť když některé analýzy naznačují, že svět už může vstupovat do rané fáze konfliktu připomínajícího třetí světovou válku.
„Obvykle to vidíme až zpětně v historických knihách, ale můžu konstatovat, že už nějakou dobu sledujeme dva otevřené konflikty ve dvou částech světa s globálními dopady,“ řekl. Švédsko i jeho spojenci proto posilují svou přítomnost nejen v Baltském moři, ale připravují se i na širší strategické soupeření, které se může přesunout až do Arktidy.