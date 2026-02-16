Švéd prodal manželku na sex nejméně 120 mužům. Hrozí mu deset let vězení

Muž ze severního Švédska je ve vazbě od října, kdy jeho manželka vše oznámila policii. V pondělí státní zástupkyně Ida Annerstedtová poprvé informovala o celkovém počtu mužů, kterých se případ týká. Nesdělila však, jestli Švéd svou ženu k sexu nutil, či zda byla někdy při sexu pod vlivem omamných látek.
Podezřelého Annerstedtová přesně neidentifikovala. Muž jakékoliv porušení zákona popírá. Švédské zákony trestají kuplířství i kupování sexu, netrestají však sexuální pracovnice za to, že sex nabízí, protože jsou považovány za oběti vykořisťování.
„Jako hadrová panenka.“ Znásilňovaná Pelicotová nevěřila, že na snímcích je ona
Obvinění v případu čelí také dvojice mužů, kteří podle vyšetřovatelů za sex s ženou zaplatili. Očekává se, že se počet obviněných bude zvyšovat. Pokud je soud shledá vinnými, hrozí jim až roční vězení. Oficiálně má být hlavní obviněný obžalován 13. března a soudní proces má začít krátce poté.
Ve Francii byl loni odsouzen za organizování hromadného znásilňování své tehdejší manželky Gisèle Pelicotové k dvaceti letům vězení Dominique Pelicot. Pelicotovou muži po řadu let znásilňovali poté, co ji manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Na videích, která pořizoval, figurovalo celkem třiaosmdesát cizích mužů. Před soudem jich stanulo padesát, ostatní se nepodařilo identifikovat.