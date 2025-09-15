Švédsko se hroutí, děti tam vraždí, utrhl se Orbán. Lži od zoufalce, opáčil premiér

Autor: ,
  15:00
Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů právního státu, zločinecké sítě ve Švédsku zneužívají děti jako vrahy, protože vědí, že tamní systém je nedokáže potrestat. Jeho švédský protějšek Ulf Kristersson okamžitě reagoval a označil Orbánova tvrzení za skandální lži.
Viktor Orbán (6. září 2025)

Viktor Orbán (6. září 2025) | foto: ČTK

Švédský premiér Ulf Kristersson (uprostřed) (9. září 2025)
Maďarský premiér Viktor Orbán se účastní tiskové konference se švédským...
Švédská policie zasahuje po útoku gangů v Göteborgu. (31. srpna 2023)
Maďarský premiér na mítinku v obci Kötcse varoval voliče před prounijní...
34 fotografií

„Země, která byla kdysi známá pořádkem a bezpečností, se nyní hroutí,“ napsal Orbán na síti X. „Více než 280 nezletilých zatčených za vraždu, rodiny žijící ve strachu. Je to srdcervoucí. Švédský lid si zaslouží víc!“ dodal maďarský premiér.

„Nic překvapivého od muže, který rozkládá právní stát ve své vlastní zemi. Orbán je zoufalý před nadcházejícími maďarskými volbami,“ reagoval na stejné síti Kristersson.

Čísla, která Orbán citoval z článku v německém deníku Die Welt, původně přinesla agentura AFP a pocházejí od švédské prokuratury. Číslo 280, které Orbán uváděl jako počet nezletilých zatčených za vraždu, ve skutečnosti představuje 280 dívek ve věku 15 až 17 let, které byly v roce 2024 stíhány za jednu ze tří kategorií trestných činů. Uváděnými kategoriemi jsou vražda, zabití včetně neúmyslného zabití a napadení, jak vyplývá z informací státního zastupitelství, píše AFP.

Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti

Z těchto 280 případů se v roce 2024 jednalo o čtyři případy vraždy a zabití a 277 případů napadení.

„Jedna osoba byla stíhána ze všech tří kategorií trestných činů, proto je tam rozdíl jednoho případu,“ vysvětlila Kristina Klerdalová, analytička švédského státního zastupitelství. Tato data také nemusí nutně souviset s organizovaným zločinem, dodává AFP.

Podle Švédské národní rady pro prevenci zločinu (BRA), bylo ve Švédsku v roce 2024 zaznamenáno 92 případů vražd a zabití, což je nejnižší úroveň od roku 2014.

Bruselský úpadek, nebo náš model, hřímal Orbán. Magyar ho drtí v průzkumech

Podle AFP je Maďarsko už řadu let terčem kritiky ze strany Evropské unie kvůli problémům s dodržováním principů právního státu. Evropská komise ve své šesté výroční zprávě uvedla, že Maďarsko v oblasti transparentnosti soudnictví, nezávislosti médií a ochrany občanské společnosti neprokázalo žádný pokrok.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Hlasy levice nesmí ve volbách zase propadnout, říká lídr Stačilo! a SOCDEM

Málokteré politické uskupení má za sebou takové kotrmelce. Sociální demokracie, SOCDEM, do června 2023 Česká strana sociálně demokratická, měla donedávna vše, co si lze přát. Za předsednictví Miloše...

15. září 2025  15:30

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které...

15. září 2025  15:21

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

V Bělorusku jsou zástupci americké armády, kteří sledovali společné cvičení běloruských a ruských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co...

15. září 2025  12:28,  aktualizováno  15:14

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Českou republiku letos na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách...

15. září 2025  15:03

Švédsko se hroutí, děti tam vraždí, utrhl se Orbán. Lži od zoufalce, opáčil premiér

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů...

15. září 2025

Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo....

15. září 2025  14:50

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

15. září 2025  8:25,  aktualizováno  14:47

Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo zahraničních věcí zpřístupní své sbírky veřejnosti. Hlavní pozornost bude upřena na pozůstalost po Janu...

15. září 2025  11:41,  aktualizováno  14:35

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 987 volných pozic

V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu

Úřady v americkém Salt Lake City zatkly dva muže podezřelé z nastražení bomby pod vůz televizní stanice Fox 13. Bomba se našla v pátek v době, kdy se do hlavního města státu Utah sjela média, aby...

15. září 2025  14:21

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.