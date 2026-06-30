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Švédská vláda zpřísní tresty, kriminalita je před volbami klíčové téma

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  15:27
Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly,...

Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly, kde bylo zastřeleno několik lidí. (29. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

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Dva odsouzenci ve švédské věznici Hällby, asi 100 kilometrů západně od...
Švédský ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer (9. prosince 2024)
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Švédská vláda v úterý uvedla, že před zářijovými volbami zpřísní tresty ve snaze snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívaly vyšší hranici trestní sazby a ukládaly delší tresty recidivistům.

Švédsko se poslední dvě desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Přestože počet případů střelby za poslední čtyři roky výrazně klesl, kriminalita je stále jedním z nejdůležitějších témat pro voliče.

Severská země má dlouhodobou tradici, že lidem odsouzeným za několik trestných činů najednou nesčítá všechny jednotlivé tresty, ale stanovuje trest podle nejzávažnějšího zločinu.

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„To znamená, že čtvrtý nebo pátý podvod a podobně byl v praxi beztrestný,“ řekl ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer s tím, že podle nového návrhu budou všechny spáchané trestné činy zohledněny.

„Očekáváme, že tato změna bude znamenat výrazně delší tresty pro pachatele opakované trestné činnosti,“ uvedl Strömmer.

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Vláda rovněž uvedla, že soudy už nebudou při ukládání trestů tolik jako dosud zohledňovat polehčující okolnosti včetně ztráty zaměstnání.

Švédská pravicová vláda, která výrazně zaostává v průzkumech, již dříve zavedla velké množství opatření, včetně přísnějších trestů za kriminalitu gangů, rozšíření pravomocí policie v oblasti elektronického sledování a vězení pro pachatele už od 14 let.

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