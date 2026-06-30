Švédská vláda zpřísní tresty, kriminalita je před volbami klíčové téma

Švédsko se poslední dvě desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Přestože počet případů střelby za poslední čtyři roky výrazně klesl, kriminalita je stále jedním z nejdůležitějších témat pro voliče.
Severská země má dlouhodobou tradici, že lidem odsouzeným za několik trestných činů najednou nesčítá všechny jednotlivé tresty, ale stanovuje trest podle nejzávažnějšího zločinu.
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„To znamená, že čtvrtý nebo pátý podvod a podobně byl v praxi beztrestný,“ řekl ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer s tím, že podle nového návrhu budou všechny spáchané trestné činy zohledněny.
„Očekáváme, že tato změna bude znamenat výrazně delší tresty pro pachatele opakované trestné činnosti,“ uvedl Strömmer.
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Vláda rovněž uvedla, že soudy už nebudou při ukládání trestů tolik jako dosud zohledňovat polehčující okolnosti včetně ztráty zaměstnání.
Švédská pravicová vláda, která výrazně zaostává v průzkumech, již dříve zavedla velké množství opatření, včetně přísnějších trestů za kriminalitu gangů, rozšíření pravomocí policie v oblasti elektronického sledování a vězení pro pachatele už od 14 let.