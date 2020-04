KOMENTÁŘ: Experiment na lidech aneb švédská cesta nezodpovědnosti a zmatku

V době koronavirové pandemie mám tu čest žít ve Švédsku. Nemusím sedět zamčená ve svém bytě, mohu chodit do hospody, nemusím mít písemný certifikát, abych nakupovala jídlo, a neriskuji pokuty, pokud se budu procházet v parku, jako je tomu dnes v mnoha jiných zemích.

Svoboda je svým způsobem nádherná a zároveň vyvolává obavy. Švédský koronový model je jedním z nejvíce diskutovaných na světě. Naši skandinávští sousedé mají výrazně méně úmrtí a pouze šest zemí na světě má horší úmrtnost na covid-19 než Švédsko. Není to nic jiného než národní katastrofa, napsal na Twitteru konzervativní politik Jan Ericson. Čísla úmrtí směřují vzhůru a v době psaní tohoto textu tu máme 2 200 mrtvých. Všichni jsme však účastníky největšího experimentu na světě, u něhož nikdo neví, jak skončí.

Jako úplně jiný život – takové pocity mám, když přemýšlím o svých dřívějších cestách do zahraničí, večírcích s přáteli a bezstarostném toulání davy v obchodních domech. Uplynuly necelé tři měsíce, co jeden z největších deníků, Svenska Dagbladet, měl 7. února titulní stránku s citací „Koronavirus se nebude šířit ve Švédsku“. Vedoucí Úřadu pro veřejné zdraví Johan Carlson se tímto vyjádřením „pokusil snížit rizika epidemie“. Lze říci, že jeho proroctví se ukázalo jako osudné. Od té doby měl jeho úřad ve svých prohlášeních nespočet chyb. A celé Švédsko včetně vědců se rozdělilo do dvou táborů. Můžeme jim říkat Státní a Alternativní.

Zmatek na severu

První, v čele se státním epidemiologem Andersem Tegnellem s vizáží praotce Švéda v otahaném hnědém svetru, káže, že je nebezpečné spoléhat na ochranné vybavení, že „stádní“ imunity lze dosáhnout ve Stockholmu již v květnu, že covid-19 je „normální sezonní chřipka“ a že švédský model je jedinou schůdnou cestou, přestože lidé oficiálně umírají jako mouchy. Alternativa naopak varuje, že směřujeme k národní katastrofě, kde se chladnokrevně obětují staří a oslabení. V době psaní tohoto textu není rozhodnuto, který tábor nakonec vyhraje, ale jedna věc je jasná: víc a víc lidí se začíná ptát, zda švédská taktika je skutečně tak úspěšná, zejména pokud se podíváte na sousední skandinávské země, kde je úmrtnost výrazně nižší.

I když nejsem epidemiolog, odvažuji se tvrdit: v mnoha částech Švédska se vyskytly extrémně neopatrné postupy s ochranou a podceňoval se potenciál viru. Především staří a slabí, kteří mají na infekci nejvyšší úmrtnost, nebyli chráněni a virus se mohl rozšířit do domovů pro staré i do nemocnic. Hrozná svědectví lze číst na sociálních sítích i v tisku – o nedostatku dezinfekce, ochranných pomůcek a bezpečnostního myšlení. Je také děsivé číst o nových pravidlech v nemocnicích, kde jsou nyní lékaři nuceni třídit lidi, kterým by za normálních okolností byla nabídnuta intenzivní péče a kteří by pravděpodobně přežili. Nyní tu staří lidé umírají sami, bez kyslíku, jen s morfinem, aby zmírnil úzkost smrti. Příbuzní nesmějí přijít, a to navzdory skutečnosti, že ošetřovatelský personál tam jde, i když může být nakažený...

Zmatek je slovo, které přesně popisuje, co se tu děje. Jako dcera mikrobioložky, vychovávaná s neustálým napomínáním, abych si myla ruce, nyní s hrůzou vidím, jak moje drahá máma, nyní osmdesátiletá a oslabená, spadá do takzvané rizikové skupiny, denně vystavené rizikům onemocnění, které by s největší pravděpodobností nepřežila. I můj otec, nyní 88letý profesor František Janouch, kterého asi většině Čechů není třeba představovat, je denně vystaven infekčním rizikům, protože domácí služba, jež se stará o mé rodiče několikrát denně, nepoužívá ústní ochranu. „Nedali nám žádné,“ říkají ty mladé ženy a muži.

Švédský hlavní epidemiolog Anders Tegnell během tiskové konference týkající se šíření koronaviru v zemi (22. dubna 2020)

Ale kdo pak má být považován za odpovědného, pokud onemocní staří rodiče? Ve Švédsku nikdo nenese odpovědnost za nic. Nezáleží na tom, že korona se šíří jako požár, dodnes nám chybí informace, testy, úřady odmítají poskytovat ochranné vybavení. Švédský model spočívá v tom, že politici byli naivní, nebo nic netušili. A předpokládají, že veřejnost zapomíná a že vše bude rychle odpuštěno.



Švédsko je – přinejmenším – zvláštní země, dokonce i mnoho Švédů to uznává, pokud jde o vztahy s úřady. V zásadě každý den nás noviny a média bombardují průzkumy veřejného mínění, které tvrdí, že důvěra v dnes prominentního mediálního epidemiologa Tegnella roste a roste, a to i přesto, že mnohokrát prezentoval čisté nepřesnosti. Přesto kult kolem něho zesílil a někteří ho vykreslují dokonce jako otce národa. Existuje skupina 26 tisíc lidí na Facebooku, která se chová jako sekta a tvoří falangu, jež je stále více slyšet v diskusích. Někteří jdou tak daleko, že si nechají vytetovat tvář hlavního epidemiologa na těle. Jiní jsou nadšení méně, kritici ho pohrdavě nazývají „Dr. Tengele“ a vyčítají mu, že chladnokrevně obětoval staré lidi.

Vítejte v Tegnell Show

Ať už si kdo o Tegnellovi myslí, co chce, je nepochybné, že švédský model vyniká. Otevřené školy, lidé v ulicích, doporučení spíše než zákazy. Zájem o švédskou cestu je ve světě velký. V Americe i dalších zemích je označovaná za riskantní. Norsko pečlivě hlídá své hranice, aby tam nemohli proklouznout nezodpovědní Švédi. Dánsko nazývá kroky švédské vlády porušováním lidských práv.

V principu jde o to, že stát nechal odpovědnost na občanech a omezil se na doporučení. A najednou, bez jakýchkoli komentářů, se „doporučení“ proměnilo v „omezení“. Nikdo neví, jak k tomu došlo, ale možná to má co do činění s tvrdohlavými lidmi, kteří se při návštěvě v hospodě nedostatečně distancují, mnohem méně než doporučených 1,5 metru. Ze Stockholmu jsou proto vysíláni kontroloři, ale nemají ani plastové rukavice, ani chrániče úst a jsou příliš blízko k hostům. Nezodpovědnost je možná slovo, které nejlépe shrnuje švédský koronavirový model.

Švéd Gustav Lloyd Akerblad, 32, si na paži nechal vytetovat tvář hlavního švédského epidemiologa Anderse Tegnella. (27. dubna 2020)

Téměř denně se konají tiskové konference, na nichž Tegnell poskytuje informace o vývoji pandemie ve Švédsku. Kritika proti němu roste. Zeptáte-li se, proč veškerý zdravotnický personál (i zdravý) v péči o seniory nemá náležitou ochranu, úřad neví, „pokud je to problém, kde leží problém“. A proto ochrana není nutná? Proč nedělají vše, co je v jejich moci, aby se pokusili zastavit šíření infekce? Odpověď vám zůstanu dlužna.



Všichni jsme experimentální králíci v The Tegnell Show, hře o neznámém počtu aktů. A já, stejně jako mnoho jiných, mohu jen natahovat ochrannou masku, mýt si ruce alespoň 30 vteřin, jak nám to diktuje premiér Stefan Löfven, jíst hodně vitaminu C, i když státní experti tvrdí, že to není třeba, distancovat se víc, než bývá ve Švédsku zvykem, a modlit se k Bohu, abychom zůstali zdraví. To, že celý tolerantní švédský přístup spočívá v tom, že nemáme prostředky k zavedení přísnějších omezení, je podezření, které raději nevyjadřujeme nahlas.