Koronavirový experiment hýbe švédskou politikou, důvěra ve vládu padá

„Řeknu dnes to samé, co říkám celou dobu: testování je příliš pomalé a vláda nemá situaci pod kontrolou,“ řekl portálu Politico předseda opoziční středopravicové strany Umírnění Ulf Kristersson minulou středu při odchodu z parlamentu, kde vláda premiéra Stefana Löfvena čelila ostré kritice.

Opozice jí vytýkala příliš vysoký počet obětí a fakt, že se nepodařilo zabránit proniknutí nákazy do domovů seniorů. „Vláda včas nepochopila, jak moc je virus nebezpečný,“ přidal se lídr krajněpravicových Švédských demokratů Jimmie Åkesson. Vláda podle něj konala pomalu a udělala řadu chyb. „Dali viru možnost, aby se šířil,“ dodal.

Na švédské poměry nezvykle ostrou debatou tak skončilo období, kdy opoziční strany v zájmu národní jednoty rudo-zelenou vládu šetřily. Nyní se snaží od její strategie co nejvíce distancovat, protože je zřejmé, že důvěru v ni ztrácejí i voliči.

Průzkum pro veřejnoprávní televizi SVT ukázal, že důvěru ve vládu při zvládání koronakrize má dnes 45 procent Švédů. To je o osmnáct procentních bodů méně než v dubnu. Roste i kritika státního epidemiologa Anderse Tegnella z Úřadu pro veřejné zdraví, který politiky přesvědčil, že přísná karanténní opatření nejsou potřeba.

Švédsko proto na rozdíl od zbytku Evropy nechalo po celou dobu otevřené základní školy, obchody i restaurace. Žádné zákazy, jen doporučení. Úřady vsadily na to, že Švédové jsou disciplinovaní. Občané skutečně spořádaně zůstali doma, nepodařilo se však zabránit proniknutí nákazy do domovů pro seniory a pečovatelských domů.

28. dubna 2020

Čas ukáže

Tento týden počet lidí, kteří zemřeli s koronavirem, přesáhl pět tisíc. V přepočtu na milion obyvatel je to sice méně než v nejvíce postižených evropských zemích jako je Itálie, Británie či Španělsko, ale asi desetkrát více než v Norsku a osmkrát více než v Finsku. Ostatní skandinávské země se proto zdráhají otevřít Švédům hranice.

Nadále také roste počet nových případů, to je však dáno hlavně tím, že je nemoc covid-19 testováno více lidí. „Zahraničními médii je to bohužel interperetováno jako nový nárůst a důkaz, že jsem ještě nedosáhli vrcholu epidemie. To je omyl. Pochopitelně, když začnete více testovat, tak odhalíte více případů,“ řekl podle portálu Local.se Tegenell.



Sám už ovšem uznal, že pokud by na začátku nechal zavést přísnější opatření, bylo by mrtvých zřejmě o dost méně. Hlavní body své strategie však nadále hájí. „Jsou věci, které jsme mohli udělat lépe, ale v tom hlavním si Švédsko zvolilo správnou cestu,“ uvedl počátkem června pro BBC.

Bouřlivé debaty v parlamentu podle portálu Politico ukazují, že značná část politické scény se nyní přiklonila k té části vědecké veřejnosti, která benevolentní postup naordinovaný státním epidemiologem označovala od začátku za nebezpečný experiment.

„Vláda by měla vyměnit generálního ředitele Úřadu veřejného zdraví, který může jmenovat nového státního epidemiologa,“ míní šéf Švédských demokratů Åkesson. Tegnell stále věří, že díky jeho strategii se Švédové vyhnou případné druhé vlně pandemie, protože populace už bude více promořená. Dosavadní studie však nenaznačují, že by Švédové vykazovali vyšší míru imunity než jiné evropské země.

30. dubna 2020

Švédskou cestu v boji s koronavirem napjatě sleduje celý svět. Vědci upozorňují, že virus tu s námi bude ještě dlouho a jak se po celém světě uvolňují karanténní opatření, řada zemí fakticky přechází na model načrtnutý Tegnellem a jeho kolegy.



Podle expertů je příliš brzo hodnotit, jestli se skutečně švédský postup dá označit za nebezpečné hazardování s lidskými životy. „Čas hodnotit výsledek přístupu každé jednotlivé země ještě nenastal,“ řekl portálu Politico norský epidemiolog Frode Forland.