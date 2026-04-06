Klima ve Švédsku dostává na frak. Vyhasíná i hnutí Fridays for Future

Roman Berežanský
  15:06
Vláda přijímá rozhodnutí, která škodí klimatu a vzdalují zemi od jejích klimatických cílů, obvinila v půlce března Rada pro klimatickou politiku švédské zákonodárce. Další četné krize, zejména covidová pandemie, zastínily tu klimatickou a švédská společnost ztratila postavení lídra v otázkách klimatické změny, poznamenala agentura Bloomberg. Stejně tak se to podepsalo na hnutí Fridays for Future.
Hnutí za klimatickou spravedlnost Fridays For Future vyšlo do ulic italského Turína v rámci demonstrace „Odpor proti poušti". Hnutí prosazuje přechod na obnovitelné zdroje energie a odsuzuje ekonomiku založenou na fosilních palivech i její válečné důsledky. (27. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Nový švédský premiér Ulf Kristersson z Umírněné strany (17. října 2022)
Švédský premiér Ulf Kristersson (9. května 2025)
Ještě před pěti lety stávkovali proti nečinnosti vlád v oblasti klimatu někdy i tisíce studentů před svými parlamenty. Tváří klimatických protestů se pak stala švédská aktivistka Greta Thunbergová, která svými projevy nejen na půdě Organizace spojených národů vyvolávala pozornost medií i politiků. V lednu letošního roku však před švédským parlamentem postávali už jen dva studenti. A mediální pozornost upínající se ke klimatickým tématům ve stejném období klesla o téměř 40 procent.

„Klimatická opatření vlády, respektive jejich absence, přispěla k pomalejší elektrifikaci, zvýšenému automobilovému provozu a většímu využívání fosilních paliv,“ kritizuje švédskou vládu ve své nové zprávě tamní Rada pro klimatickou politiku. V důsledku těchto kroků v loňském roce emise skleníkových plynů ve Švédsku vzrostly o sedm procent.

Její místopředseda Olof Johansson Stenman řekl agentuře AFP, že zvláště škodlivá byla dvě vládní rozhodnutí – snížení daní z benzínu, které vláda zavedla po svém nástupu ve snaze zavděčit se rurálnímu obyvatelstvu, a zmírnění požadavku na dodavatele benzínu, aby do svých produktů přimíchávali určitý podíl biopaliv nebo jiných nízkouhlíkových alternativ.

Snížení závislosti Švédska na fosilních palivech bylo také otázkou energetické nezávislosti, připomněl Johansson Stenman. „Můžeme být rádi, že nejsme závislí na ruském plynu, na rozdíl od středoevropských zemí, které na něm byly z velké části závislé a pro které to vedlo k vysokým nákladům,“ poznamenal.

„Války zuřící po celém světě a nestabilní globální bezpečnostní situace by neměly být důvodem ke zpomalení úsilí. Naopak, je to další argument ve prospěch absolutní nutnosti osvobodit se od fosilních paliv,“ dodal Stenman.

Situaci ve Švédsku komplikují také dopady několika krizí a politické nastavení. Pravicová vláda Ulfa Kristerssona, již podporují krajně pravicoví Švédští demokraté, totiž už od svého nástupu k moci hází klimatickým politikám „klacky pod nohy“. Týká se to zejména podpory podnikatelského odvětví v otázkách zelené energetiky, které je extrémně náročné na kapitál.

Nejviditelnějším dopadem Kristerssonových politik jsou právě startupy se zaměřením na čistou energetiku. Výrazným dokladem je neúspěch společnosti Northvolt AB. Kdysi byla největší nadějí Evropy v oblasti lokální výroby baterií pro automobilky a další odvětví, avšak překročení nákladů a zpoždění ve výrobě ji přivedly k bankrotu. Poté, co se dostala do potíží, vláda jí odmítla poskytnout finanční pomoc.

Další zelený startup Stegra AB, stojící za závodem na bezemisní výrobu oceli, se rovněž setkal s chladným přijetím ze strany tvůrců fiskální politiky ve Stockholmu, když se snažil získat kapitál k odvrácení finanční krize.

Northvolt a Stegra jsou jedněmi z těch, kteří šli do podnikání v čisté energetice také díky slibu předchozí sociálnědemokratické vlády, že podpoří zelené projekty celkovou částkou téměř 80 miliard švédských korun (180 miliard českých) do roku 2025. Nicméně Kristerssonův kabinet prostředky na úvěry podnikatelům zmrazil a osekal také dotace.

„Nakonec se společnosti musí postavit na vlastní nohy,“ uvedla v rozhovoru pro Bloomberg ministryně financí Elisabeth Svantessonová. „Stát by neměl vždy rozhodovat o tom, které společnosti by měly být podporovány.“

„Vláda by měla zaujmout ráznější postoj,“ oponoval Svantessové názoru Tobias Hansson, šéf švédské pobočky společnosti Hitachi Energy, která se specializuje na elektrickou infrastrukturu. „Vedení společnosti se ptá, proč bychom měli investovat ve Švédsku, když můžeme získat státní podporu v Německu, ve Francii, v Kanadě a v mnoha dalších zemích světa. Z pohledu Švédska je to slepá ulička.“

Pod Kristerssonem se však viklá premiérské křeslo. V září letošního roku zemi čekají parlamentní volby. A právě téma klimatické změny řadí švédští voliči mezi pět nejdůležitějších. Opoziční strany, včetně sociálních demokratů a zelených, tvrdí, že obnoví tlak na zelené investice prostřednictvím rozšíření úvěrových záruk a dotací pro průmyslová odvětví snižující emise, jakož i prostřednictvím nové státní zelené investiční banky.

Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují, že opoziční blok má náskok přibližně osmi procentních bodů.

„Zařazení zpátečky Švédskem je o to nápadnější, vezmeme-li v úvahu jeho energetické zázemí. Země má nejen přístup k obrovským množstvím bezemisní elektřiny z vodních elektráren, jaderných elektráren a větrných farem. A co je ještě důležitější, patří tato elektřina k nejlevnějším na světě,“ poznamenává v této souvislosti agentura Bloomberg.

„Pokud ani bohatý průkopník, kde spotřebitelé pocítili finanční výhody zelené energie přímo ve svých peněženkách, nedokáže udržet kurz, kdo tedy ano?“ táže se dále Bloomberg.

„Byli jsme jednou z prvních ekonomik na světě, která skutečně dokázala, že lze oddělit ekonomický rozvoj od emisí,“ řekl Johan Rockstrom, švédský vědec a ředitel Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu. „Nyní ztrácíme pověst země, kterou ostatní respektují.“

Také české odnoži mezinárodního hnutí Fridays for Future dochází v posledních letech dech. Například srpnového protestu se podle serveru časopisu Respekt zúčastnilo pouze třicet studentů a studentek, zatímco toho největšího v roce 2019 až deset tisíc.

je hnutí studentů a studentek, převážně ze středních škol. Jsou součástí globálního studentského hnutí, jež volá po globálním řešení klimatické krize.

„Protestům zasadila drtivou ránu pandemie covidu, která znemožnila pořádání demonstrací a přinesla daleko bezprostřednější pocit ohrožení neznámou smrtelnou chorobou. Hned poté přišla válka na Ukrajině,“ míní odborníci.

Podle Lukáše Hrábka z organizace Greenpeace, jejž cituje Respekt, má klimatická krize nevýhodu v tom, že jde o složité téma, které nás ohrožuje spíše dlouhodobě, a nikoli bezprostředně, takže je těžké k němu mobilizovat veřejnost.

Přitom nejde říci, že by změna klimatu nevyvolávala u české populace obavy. Z posledního průzkumu agentury STEM, který zkoumal, z čeho mají Češky a Češi obavy, vyplynulo, že až 71 procent dotázaných se obává změny klimatu. Třetina dotázaných pak označila změnu klimatu za velmi velké či velké nebezpečí.

21. října 2022
Klima ve Švédsku dostává na frak. Vyhasíná i hnutí Fridays for Future

6. dubna 2026  15:06

