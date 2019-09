Švédsko přišlo o svoji nejvyšší horu. Ledovec na vrcholu ukouslo oteplování

„Je to docela symbol,“ řekla britskému deníku The Guardian profesorka geografie Stockholmské univerzity Gunhilda Rosqvistová. „Velmi jasný signál všem ve Švédsku, že se věci mění,“ dodala o tání ledovce badatelka, která jej již několik let pravidelně přeměřuje.

Od prvního měření v roce 1880 byl vždy jižní vrchol vyšší. Letos 3. září ale tým Rosqvistové zjistil, že se poměr obrátil – severní měří 2096,8 metru, zatímco jižní 2095,6 metru.



Podle Rosqvistové je nyní jižní štít nejnižší v dějinách. Od 60. let 20. století se zcvrkl o 24 metrů. „Téměř všechna zmenšení se odehrála v posledních dvou desetiletích, kdy ledovec ztrácel v průměru metr za rok,“ upozornila.

Připustila, že se pravděpodobně opět rozroste s příchodem zimy, takže jižní vrchol může na čas zase převýšit ten severní. „Bude se to chvíli měnit. Trend je však nyní pevně a jasně stanoven,“ uvedla.

Za největší ohrožení pro ledovce jako ten na Kebnekaise označila žhavé letní měsíce. Loni Švédsko zažilo historicky nejteplejší květen a červenec. Teploty tehdy stoupaly o více než deset stupňů Celsia nad běžné hodnoty. V Arktidě dokonce vypukly požáry, což vše snížilo ledovec o téměř čtyři metry.



Letos 26. července zaznamenali ve vesnici Markusvinsa na dalekém severu 34,8 stupňů Celsia, což je nejvyšší teplota, kterou kdy za polárním kruhem ve Švédsku naměřili.

Podle Rosqvistové je ledovec na Kebnekaise „symbolem pro všechny ledovce ve Švédsku“. „Ale víte, nepotřebujeme žádné další symboly. Nepotřebujeme vršit další důkazy. Klimatické změny můžeme vidět před našima očima a musíme s tím něco dělat,“ doplnila.

Thunbergová loni jako patnáctiletá začala místo do školy chodit s transparentem před parlament ve Stockholmu. Inspirovala tak celosvětové hnutí studentů, kteří každé pátky manifestují v ulicích. Nyní je Thunbergová v New Yorku, kde se chce 23. září zúčastnit klimatické konference OSN.

