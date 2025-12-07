Podle čerstvé zprávy švédské vládní agentury pro rovnost se ženy začínají vytrácet z veřejného života. Obávají se nenávistných reakcí, výhrůžek i obtěžování. Jejich ochota angažovat se v politice klesá v nepřímé úměře tomu, jak v dnešním Švédsku roste kriminalita a násilí ve veřejném prostoru. Nepřehlédnutelným příkladem se stala Anna-Karin Hattová z liberální Strany středu, která po pouhých pěti měsících rezignovala na pozici stranické šéfky s odvoláním na permanentní nenávistné výhrůžky.
Spolu s tím rostla břitkost veřejné debaty. Drsnější mantinely této rozpravy přesahují to, co jsou některé ženy ochotny snášet.